SBM ITB Buka Peluang Beasiswa untuk 30 Lulusan SMA/SMK, Cek Link Pendaftaran dan Syaratnya

BANDUNG - Sekolah Bisnis dan Manajemen (SBM) ITB memberikan 30 beasiswa bagi lulusan SMA/SMK berpotensi tapi kurang beruntung (underprivileged) untuk mengikuti program pelajaran mini SBM. Program yang telah disiapkan sejak awal tahun ini bekerja sama dengan beberapa pihak, termasuk TACO yang terlibat dari fase perencanaan desain pembelajaran hingga memberikan akses untuk mendapatkan kesempatan magang dan berkarir di TACO.

Menurut dosen pakar pengembangan kepemimpinan SBM ITB Donald Lantu, akses pendidikan berkualitas dunia seperti yang dimiliki oleh SBM ITB harus bisa dinikmati oleh semua. Jangan sampai akses ini dibatasi oleh faktor ekonomi, geografis, dan sosial.

"Ada 4 juta lulusan SMA/SMK tiap tahunnya, tapi tidak sampai 2 juta remaja yang bisa melanjutkan kuliah. Melalui program free mini SBM ini SBM ITB ingin memberikan solusi agar mereka mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan tingkat perekonomian dan kehidupan yang lebih baik,” kata Donald dalam siaran persnya, dikutip Jumat (18/8/2023).

Program ini dirancang secara khusus selama 6 bulan (bootcamp) di SBM ITB dan 6 bulan magang di Perusahaan. Program ini juga akan dilanjutkan dengan pengembangan karir sehingga akan berdampak jangka panjang untuk peserta.

TACO sebagai perusahaan swasta besar nasional yang bergerak di industri bahan bangunan dan home improvement telah berkomitmen untuk berpartisipasi dalam program ini. Menurut Irwan Dewanto, HR Vice President di TACO, program ini merupakan perwujudan dari visi perusahaan untuk menjadi saluran berkah bagi para pemangku kepentingan. Selain itu juga terlibat didalam proses proses pembelajaran, tidak hanya membantu di dalam mendesain kurikulum, bahkan peserta akan mengikuti pemagangan selama 6 bulan di TACO.

"Tentunya proses ini akan membantu meningkatkan kualitas calon pegawai, karena lulusan dari program ini nantinya akan mengikuti kesempatan seleksi untuk menjadi karyawan di perusahaan kami,” kata Irwan.

Sementara itu, Yunieta A. Nainggolan, pakar keuangan dan manajemen pendidikan tinggi dari SBM ITB, menambahkan, nantinya program akan dilengkapi dengan pembelajaran daring berkualitas dunia lainnya yang akan bekerjasama dengan Thunderbird School of Global Management yang memiliki program 100 million learners.

Pembelajaran online untuk pengembangakan keterampilan kerja juga akan disupport oleh startup edutech besar nasional. SBM ITB sedang mengembangkan kurikulum pembelajaran non-gelar yang mendorong peserta memiliki kemampuan pondasi untuk siap bekerja, memiliki kemampuan memimpin, berkomunikasi, berpikir logis dan memecahkan masalah.