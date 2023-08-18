Mahasiswa Berkompetisi Raih Beasiswa Esports, Syaratnya IPK Harus 3,2

JAKARTA - Teknologi dan game tidak hanya menjadi hobi tetapi juga peluang karier masa depan. Mata kuliah terkait esports juga mulai menjadi fokus di institusi pendidikan. Mahasiswa di Institut Perbanas dan Universitas Tujuh Belas Agustus berkompetisi mendapatkan beasiswa untuk peningkatan intelektualitas dan intelegensia pelaku esports.

Program Moonton Games lewat program Moonton Cares memberikan beasiswa dan kesempatan generasi muda untuk berkarier di dunia esports. Mahasiswa bersaing untuk mendapatkannya.

Syarat Beasiswa Esports

Ada beberapa tahapan selama empat bulan mulai dari registrasi, wawancara, hingga pengumuman penerimaan beasiswa. Mahasiswa yang mengikuti program beasiswa ini harus mengambil jurusan yang relevan dengan industri esports atau game seperti desain grafis, bisnis, pemasaran, pengembangan game, teknologi informasi.

Mahasiswa harus memiliki IPK minimal 3,2 pada semester akhir. Aktif dalam kegiatan organsasi baik di dalam maupun di luar kampus, serta memiliki prestasi akademik.

"Kami sangat termotivasi mendukung kebutuhan pendidikan yang diperlukan bagi mahasiswa di Indonesia agar mereka dapat berprestasi secara akademis dan menjadi kontributor yang produktif bagi masyarakat melalui game dan esports," ujar Azwin Nugraha, Marketing & Communications Manager Moonton Indonesia dalam konferensi pers Penandatanganan Nota Kesapahaman antara Moonton Indonesia bersama Perbanas Institute dan Universitas Tujuh Belas Agustus 1945 (UTA45) dalam keterangan resmi kepada Okezone, Jumat (18/8/2023).

"Kami berharap dapat terus konsisten dalam mendukung ekosistem esports di Indonesia dan juga konsiten dalam berkontribusi bagi kelangsungan pendidikan. Ke depannya, kami juga membuka mentorship program bagi mahasiswa yang sudah terpilih sehingga tidak membatasi bahwa esports harus menjadi atlet. Ada banyak kesempatan lapangan kerja seperti desain grafis, manajer komunitas, public relations, pengembangan bisnis, event officer, pemasaran dan masih banyak lagi," uvap Azwin.

Ketua Bidang Hubungan Masyarakat dan Komunikasi Pengurus Besar Esports Indonesia Ashadi Ang menilai ekosistem esports dan dunia pendidikan memiliki komitmen tinggi dan sangat serius dalam mendukung penguatan kompetensi para pelaku esports tanah air. Menurutnya ini merupakan bagian dari upaya penyiapan talenta-talenta digital Indonesia masa depan yang diharapkan berkontribusi aktif dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.

"Pendidikan adalah bekal yang sangat berharga dan wajib menjadi pertimbangan utama bagi seluruh ekosistem esports Indonesia,” ujarnya.