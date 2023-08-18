Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Kisah Hebat Fikri Ghifari Hanifah, Lulus SMA Langsung Jadi Rebutan 11 Kampus Dunia!

Arif Budianto , Jurnalis-Jum'at, 18 Agustus 2023 |10:57 WIB
Kisah Hebat Fikri Ghifari Hanifah, Lulus SMA Langsung Jadi Rebutan 11 Kampus Dunia!
Pelajar asal Bandung beruntung diterima di 11 kampus dunia (Foto: Arif Budianto/dok SMA Pribadi Boarding School Bandung)
A
A
A

BANDUNG - Tidak semua orang bisa lolos perguruan tinggi negeri, apalagi skala internasional. Keberuntungan mengalir untuk Fikri Ghifari Hanifah. Remaja asal Bandung ini, langsung lolos diterima di 11 kampus dunia.

Fikri lulus dari SMA Pribadi Boarding School Bandung. Hebatnya, dia berhasil lolos di 11 universitas kelas dunia. Mau tahu kampus mana saja?

 BACA JUGA:

11 Kampus Dunia

Fikri diterima di 11 universitas seperti Curtin University - Environmental Science, Monash University - Environmental Engineering, Nanyang Technological University - Environmental Earth System Science, University of British Columbia - Bachelor of Arts Geography Environment and Sustainability, University of New South Wales Environmental Management, University of Toronto Mississauga Studies in Social Sciences - Environmental Management.

Kemudian University of Toronto (St. George) - Studies in Life Sciences (Earth and Environmental Systems), University of Toronto (Scarborough) - Co-op Physical and Environmental Sciences (Environmental Science), University of Queensland - Environmental Management, University of Sydney - Bachelor of Science (Environmental Science), dan University of Western Australia - Environmental

Science and Management.

 BACA JUGA:

Mana yang Fikri Pilih?

Namun, dari 11 universitas tersebut, dia memilih mengambil jenjang S1 di Nanyang Technological University, Singapura, jurusan Environmental Earth System Science. Saat ini, Fikri telah mulai mengikuti proses studi. College Counselor Sekolah Pribadi Bandung, Willy Juanggo mengatakan, Fikri sudah berangkat ke Singapura karena perkuliahan di sana sudah mulai.

"Fikri merupakan salah satu awardee Beasiswa Indonesia Maju (BIM) saat duduk di bangku kelas 11. Dia ikut seleksi dan lolos. Dari Pusat Prestasi Nasional (Puspresnas) ada pendampingan untuk persiapan tes. Akhirnya ia daftar ke beberapa kampus dan diterima di 11 kampus," ucap Willy di lokasi, Jumat (18/8/2023).

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/25/624/3089485/tanggal-27-november-apakah-anak-sekolah-libur-saat-pilkada-2024-9l2Vg7c2e5.jpg
Tanggal 27 November Apakah Anak Sekolah Libur saat Pilkada 2024?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/25/624/3089263/kisah-anak-ajaib-yang-ditawari-jadi-bos-perusahaan-it-belajar-coding-sejak-balita-pxvOIOLMDl.jpg
Kisah Anak Ajaib yang Ditawari Jadi Bos Perusahaan IT, Belajar Coding sejak Balita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/25/624/3089239/hari-guru-nasional-25-november-2024-ini-sejarahnya-F0c823J1QQ.jpg
Hari Guru Nasional 25 November 2024, Ini Sejarahnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/24/624/3089074/kisah-fatimah-raisah-remaja-14-tahun-produktif-dengan-merajut-lawan-ketergantungan-gadget-RbpWmXt2NH.jfif
Kisah Fatimah Raisah: Remaja 14 Tahun Produktif dengan Merajut, Lawan Ketergantungan Gadget
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/24/624/3089039/cara-positif-generasi-muda-bermedia-sosial-yang-menguatkan-karakter-Rd3RQzd61j.png
Cara Positif Generasi Muda Bermedia Sosial yang Menguatkan Karakter
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/20/624/3087638/daftar-negara-yang-punya-kurikulum-coding-di-sekolah-sEHXKWP9HN.jpeg
Daftar Negara yang Punya Kurikulum Coding di Sekolah
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement