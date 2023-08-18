Kisah Hebat Fikri Ghifari Hanifah, Lulus SMA Langsung Jadi Rebutan 11 Kampus Dunia!

BANDUNG - Tidak semua orang bisa lolos perguruan tinggi negeri, apalagi skala internasional. Keberuntungan mengalir untuk Fikri Ghifari Hanifah. Remaja asal Bandung ini, langsung lolos diterima di 11 kampus dunia.

Fikri lulus dari SMA Pribadi Boarding School Bandung. Hebatnya, dia berhasil lolos di 11 universitas kelas dunia. Mau tahu kampus mana saja?

11 Kampus Dunia

Fikri diterima di 11 universitas seperti Curtin University - Environmental Science, Monash University - Environmental Engineering, Nanyang Technological University - Environmental Earth System Science, University of British Columbia - Bachelor of Arts Geography Environment and Sustainability, University of New South Wales Environmental Management, University of Toronto Mississauga Studies in Social Sciences - Environmental Management.

Kemudian University of Toronto (St. George) - Studies in Life Sciences (Earth and Environmental Systems), University of Toronto (Scarborough) - Co-op Physical and Environmental Sciences (Environmental Science), University of Queensland - Environmental Management, University of Sydney - Bachelor of Science (Environmental Science), dan University of Western Australia - Environmental

Science and Management.

Mana yang Fikri Pilih?

Namun, dari 11 universitas tersebut, dia memilih mengambil jenjang S1 di Nanyang Technological University, Singapura, jurusan Environmental Earth System Science. Saat ini, Fikri telah mulai mengikuti proses studi. College Counselor Sekolah Pribadi Bandung, Willy Juanggo mengatakan, Fikri sudah berangkat ke Singapura karena perkuliahan di sana sudah mulai.

"Fikri merupakan salah satu awardee Beasiswa Indonesia Maju (BIM) saat duduk di bangku kelas 11. Dia ikut seleksi dan lolos. Dari Pusat Prestasi Nasional (Puspresnas) ada pendampingan untuk persiapan tes. Akhirnya ia daftar ke beberapa kampus dan diterima di 11 kampus," ucap Willy di lokasi, Jumat (18/8/2023).