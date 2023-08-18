Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

HUT ke-78 RI, Masih Ada Bangunan Sekolah yang Rusak Berat

Suparman Munthe , Jurnalis-Jum'at, 18 Agustus 2023 |17:01 WIB
HUT ke-78 RI, Masih Ada Bangunan Sekolah yang Rusak Berat
Potret sekolah rusak di Aceh, bertahun-tahun belum diperbaiki (Foto: Suparman Munthe)
A
A
A

ACEH - Potret miris pendidikan terlihat dari sarana dan prasarana serta fasilitas bangunan salah satu sekolah dasar negeri SDN di kabupaten Aceh Singkil. Bangunan sekolah itu rusak berat sudah bertahun-tahun dan belum diperbaiki.

 Potret sekolah rusak di Aceh (Foto: Suparman Munthe)

Jumlah siswa sekolah yang sedikit menjadi salah satu penyebab kondisi ini seakan terabaikan. Sekolah itu tidak mendapatkan perhatian dari pihak berwenang.

 BACA JUGA:

HUT ke-78 RI, ternyata masih ada fasilitas pendidikan yang jauh dari kata layak seperti bangunan sekolah SDN Kayu Menang, kecamatan Kuala Baru, kabupaten Aceh Singkil. Buruknya kondisi bangunan sekolah ini membuat hanya 4 ruang kelas saja yang masih digunakan untuk proses belajar mengajar.

 BACA JUGA:

Akibatnya, sedikitnya 2 lokal terpaksa harus dibelah atau digunakan untuk menjadi 2 kelas dengan dibatasi triplek sebagai pemisah antar kelas. Di samping itu, kondisi plafon pada bangunan kelas juga sudah sangat parah bahkan hampir tidak ada sama sekali.

Halaman:
1 2
Telusuri berita edukasi lainnya
