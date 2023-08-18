5 Contoh Motivation Letter Bahasa Indonesia yang Benar

JAKARTA - 5 contoh motivation letter bahasa Indonesia yang benar umumnya ditulis ketika seseorang hendak melamar sebuah lowongan baik itu magang, beasiswa, atau pekerjaan. Sebagian orang terkadang bingung bagaimana caranya menulis motivation letter yang benar.

Motivation letter berisi tentang tujuan, pengalaman, dan juga essay atau tulisan bebas yang dibuat seseorang orang menceritakan bagaimana latar belakangnya, tujuan hidup yang ingin dicapai, potensi diri, serta motivasi apa yang membuat seseorang tersebut melamar pekerjaan, magang, atau mendaftar beasiswa. Motivation letter juga berisi tujuan singkat dan menjelaskan siapa diri kamu sebagai syarat pendaftaran awal.

Dilansir dari berbagai sumber, Jumat (18/8/2023), berikut adalah contoh motivation letter dalam bahasa Indonesia yang benar. Maka kamu tidak perlu bingung lagi harus menulis dari mana dan bagaimana caranya.

Contoh Motivation Letter Bahasa Indonesia yang Benar

Contoh 1:

Yang Terhormat,

Panitia Seleksi Beasiswa Asah Kasih

Saya Siti Nurjanah, lahir dari pasangan buruh tani dengan penghasilan yang tidak pernah bisa dipastikan. Ayah dan ibu selalu bekerja keras untuk mencukupi kebutuhan saya dan adik perempuan saya yang saat ini masih duduk di bangku sekolah dasar.

Dibesarkan dengan penuh kesederhanaan dan keterbatasan membuat saya memiliki motivasi sangat besar untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Oleh karena itu, saya memilih untuk menempuh studi S1 di UIN Walisongo, Semarang tepatnya di Jurusan Pendidikan Bahasa Arab.

Saat ini saya sudah memasuki semester 3 dan saya tidak hanya fokus pada akademik semasa kuliah. Saya aktif di beberapa organisasi intra kampus yaitu Badan Eksekutif Mahasiswa UIN Walisongo menjabat sebagai staf di Departemen Komunikasi dan Informasi.

Selain itu, saya juga aktif di organisasi eksternal kampus bernama Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) sebagai anggota Bidang Pengaderan dan Pengembangan Wacana. Di kedua organisasi tersebut saya mempelajari cara untuk berkomunikasi dan memperluas relasi.

Setelah lulus nanti, saya bercita-cita untuk membangun sebuah lembaga pendidikan atau sekolah khusus untuk anak-anak dari keluarga kurang mampu. Saya ingin membantu anak-anak tersebut agar tidak terkungkung oleh keterbatasan ekonomi dan mendapatkan pendidikan yang layak.

Tak ingin membebani orang tua, saya memilih untuk tinggal di Pondok Pesantren Al Falah yang menggratiskan biaya untuk santri penghafal Al Quran. Namun orang tua masih harus menanggung biaya pendidikan saya setiap semester.

Oleh sebab itu, besar harapan saya untuk mendapatkan beasiswa dari Yayasan Asah Kasih. Saya sampaikan terima kasih atas waktu yang telah Bapak/Ibu luangkan untuk membaca motivation letter ini.

Hormat saya.

Siti Nurlela

Contoh 2:

Bapak Heru Susilo yang terhormat.

Perkenalkan, saya Alvin Dominic, seorang Full Stack Developer lulusan Telkom University tahun 2020. Motivation letter ini saya tulis sebagai salah satu syarat melamar pekerjaan sebagai Junior Full Stack Developer di PT Mari Maju Bersama.

Saya memberanikan diri untuk melamar posisi tersebut karena sesuai dengan skill yang saya miliki. Di samping itu, saya juga kagum akan perkembangan PT Mari Maju Bersama sejak masih berstatus perusahaan startup hingga menjadi decacorn seperti saat ini.

Saya berkeyakinan bahwa skill yang saya miliki sangat dibutuhkan perusahaan ini. Ada pun skill yang saya kuasai antara lain NodeJS, PHP, Javascript, dan beberapa framework seperti Yii dan Laravel. Saya juga memiliki kemampuan analisis dan problem solving yang baik.

Dengan bekal skill atau keterampilan yang saya sebutkan di atas, saya berharap ada kesempatan untuk bergabung di PT Mari Maju Bersama. Atas waktu yang telah Bapak luangkan untuk memeriksa lamaran ini, saya sampaikan terima kasih.

Dengan hormat,

Alvin Dominic

Contoh 3:

Yth. Manajer HRD

PT Samudra

Dengan hormat,

Saya Chika, mahasiswa Strata 1 jurusan Teknik Mesin Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS). Di semester 7, mahasiswa harus mengikuti program magang atau Praktik Kerja Lapangan (PKL). Oleh sebab itu, saya mengirimkan motivation letter ini untuk dapat magang di perusahaan Bapak/Ibu.

Saya merasa tertarik dengan visi dan misi yang dimiliki oleh PT Dimana Mana Hatiku Senang. Saya yakin magang di perusahaan ini karena latar belakang pendidikan saya yang sesuai dengan visi dan misi tersebut.

Ilmu yang saya dapatkan selama 6 semester berkuliah di Jurusan Teknik Mesin ITS akan sangat cocok diaplikasikan di PT Dimana Mana Hatiku Senang. Ada pun keahlian yang sudah saya pelajari antara lain perancangan mesin dan konversi energi.

Saya berharap PT Dimana Mana Hatiku Senang bersedia menerima saya sehingga ilmu yang saya pelajari selama perkuliahan dapat diaplikasikan di dunia industri.

Sekian motivation letter ini saya buat, atas perhatian Bapak/Ibu, saya sampaikan ucapan terima kasih.

Hormat saya,

Chika