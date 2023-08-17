Tangis Lilly Wenda saat Ditunjuk Jadi Pembawa Baki: Gak Nyangka Sampai Nangis!

JAKARTA - Lilly Indiani Suparman Wenda atau akrab disapa Lilly Wenda merupakan anggota Paskibraka yang bertugas saat HUT ke-78 RI di Istana Negara, Kamis (17/8/2023). Lilly Wenda mengaku bangga dan terharu saat menjadi pembawa baki.

Lilly Wenda meneteskan air mata haru dan bangga begitu dia mengetahui bahwa dia akan menjadi pembawa baki untuk tim pengibar bendera. Lilly yang rendah hati merasa banyak anggota lain yang lebih pantas darinya.

“Gak nyangka ya, aku kira bukan aku yang bawa baki,” tutur Lilly Wenda dikutip dari YouTube Setpres RI, Kamis (17/8/2023).

Lilly mengaku bangga dan bersyukur dengan apresiasi itu. Lilly tidak bisa menahan rasa haru dan bangga.

“Gak nyangka sampai nangis. Ternyata aku, Puji Tuhan, gak nyangka, bangga. Jadi pembawa baki, dan pengibaran lagi bawanya,” tuturnya tersenyum.