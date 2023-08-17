Senyum Manis Lilly Wenda, Paskibraka Pembawa Baki Bendera asal Papua Pegunungan

JAKARTA - Lilly Indiani Suparman Wenda atau akrab disapa Lilly Wenda menjadi sorotan rakyat Indonesia. Betapa bangganya, putri asal Papua Pegunungan ini menjadi pembawa baki sebagai anggota Paskibraka di Istana Negara saat HUT ke-78 RI, Kamis (17/8/2023).

Lilly Wenda merupakan pelajar asal Papua Pegunungan, provinsi yang baru dimekarkan di wilayah Timur Indonesia itu. Lilly Wenda terlihat santai dan tersenyum manis saat membawa baki dan menyerahkan bendera merah putih kepada Presiden Joko Widodo sebagai inspektur upacara.

Lilly Wenda selanjutnya turun perlahan dengan mengenakan sepatu pantofel hitam. Dia kemudian bergabung bersama anggota Paskibraka lainnya.

“Pembawa baki dari Papua Pegunungan,” kata Deputi Bidang Pengendalian dan Evaluasi BPIP Rima Agistri dikutip dari YouTube Setpres RI.

Pembentang bendera adalah Edgard dari Sulawesi Utara, pengerek Alvin dari Sumatra Barat. Komandan 17 Agus Haryanto dari Sulawesi Selatan.