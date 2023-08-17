Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

Senyum Manis Lilly Wenda, Paskibraka Pembawa Baki Bendera asal Papua Pegunungan

Marieska Harya Virdhani , Jurnalis-Kamis, 17 Agustus 2023 |10:56 WIB
Senyum Manis Lilly Wenda, Paskibraka Pembawa Baki Bendera asal Papua Pegunungan
Lily Wenda jadi Paskibraka pembawa baki di Istana Negara (Foto: YouTube Setpres RI)
A
A
A

JAKARTA - Lilly Indiani Suparman Wenda atau akrab disapa Lilly Wenda menjadi sorotan rakyat Indonesia. Betapa bangganya, putri asal Papua Pegunungan ini menjadi pembawa baki sebagai anggota Paskibraka di Istana Negara saat HUT ke-78 RI, Kamis (17/8/2023).

Lilly Wenda menjadi pembawa baki (Foto: YouTube Setpres)

Lilly Wenda merupakan pelajar asal Papua Pegunungan, provinsi yang baru dimekarkan di wilayah Timur Indonesia itu. Lilly Wenda terlihat santai dan tersenyum manis saat membawa baki dan menyerahkan bendera merah putih kepada Presiden Joko Widodo sebagai inspektur upacara.

Lilly Wenda selanjutnya turun perlahan dengan mengenakan sepatu pantofel hitam. Dia kemudian bergabung bersama anggota Paskibraka lainnya.

“Pembawa baki dari Papua Pegunungan,” kata Deputi Bidang Pengendalian dan Evaluasi BPIP Rima Agistri dikutip dari YouTube Setpres RI.

Lilly Wenda menjadi pembawa baki (Foto: YouTube Setpres) 

Pembentang bendera adalah Edgard dari Sulawesi Utara, pengerek Alvin dari Sumatra Barat. Komandan 17 Agus Haryanto dari Sulawesi Selatan.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/25/624/3089485/tanggal-27-november-apakah-anak-sekolah-libur-saat-pilkada-2024-9l2Vg7c2e5.jpg
Tanggal 27 November Apakah Anak Sekolah Libur saat Pilkada 2024?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/25/624/3089263/kisah-anak-ajaib-yang-ditawari-jadi-bos-perusahaan-it-belajar-coding-sejak-balita-pxvOIOLMDl.jpg
Kisah Anak Ajaib yang Ditawari Jadi Bos Perusahaan IT, Belajar Coding sejak Balita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/25/624/3089239/hari-guru-nasional-25-november-2024-ini-sejarahnya-F0c823J1QQ.jpg
Hari Guru Nasional 25 November 2024, Ini Sejarahnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/24/624/3089074/kisah-fatimah-raisah-remaja-14-tahun-produktif-dengan-merajut-lawan-ketergantungan-gadget-RbpWmXt2NH.jfif
Kisah Fatimah Raisah: Remaja 14 Tahun Produktif dengan Merajut, Lawan Ketergantungan Gadget
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/24/624/3089039/cara-positif-generasi-muda-bermedia-sosial-yang-menguatkan-karakter-Rd3RQzd61j.png
Cara Positif Generasi Muda Bermedia Sosial yang Menguatkan Karakter
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/20/624/3087638/daftar-negara-yang-punya-kurikulum-coding-di-sekolah-sEHXKWP9HN.jpeg
Daftar Negara yang Punya Kurikulum Coding di Sekolah
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement