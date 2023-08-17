HUT ke-78 RI, Nadiem Makarim Tegaskan Indonesia Sudah Merdeka Belajar

JAKARTA - Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim menegaskan saat ini Indonesia sudah merdeka belajar dengan kurikulum merdeka. Pernyataan itu dia sampaikan dalam pidato HUT ke-78 RI di kantor Kemendikbudristek, Jakarta, Kamis (17/8/2023).

Nadiem menjelaskan belajar dari para pendahulu bangsa, bahwa kemerdekaan adalah sesuatu yang harus diperjuangkan. Dia menilai kemerdekaan tidak dihadiahkan bangsa asing, tapi diperjuangkan dengan jiwa raga.

“Dan kini masih diteruskan sampai saat ini, dalam merdeka belajar selama 4 tahun terakhir,” kata Nadiem.

Menurutnya dengan merdeka belajar yang diperjuangkan dengan semangat gotong royong merupakan kolaborasi dan transformasi gerakkan semangat perubahan di Indonesia.

Nadiem mengatakan dengan kurikulum merdeka, para pendidik merasakan keleluasan belajar dan mengajar.

“Kurikulum merdeka sudah dilaksanakan di 251 ribu di satuan pendidikan di Indonesia,” ucapnya.