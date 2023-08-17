Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

HUT ke-78 RI, Nadiem Makarim Tegaskan Indonesia Sudah Merdeka Belajar

Marieska Harya Virdhani , Jurnalis-Kamis, 17 Agustus 2023 |09:46 WIB
HUT ke-78 RI, Nadiem Makarim Tegaskan Indonesia Sudah Merdeka Belajar
Nadiem Makarim gelorakan semangat merdeka belajar saat HUT RI ke-78 RI (Foto: YouTube Kemendikbudristek)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim menegaskan saat ini Indonesia sudah merdeka belajar dengan kurikulum merdeka. Pernyataan itu dia sampaikan dalam pidato HUT ke-78 RI di kantor Kemendikbudristek, Jakarta, Kamis (17/8/2023).

Nadiem menjelaskan belajar dari para pendahulu bangsa, bahwa kemerdekaan adalah sesuatu yang harus diperjuangkan. Dia menilai kemerdekaan tidak dihadiahkan bangsa asing, tapi diperjuangkan dengan jiwa raga.

“Dan kini masih diteruskan sampai saat ini, dalam merdeka belajar selama 4 tahun terakhir,” kata Nadiem.

 BACA JUGA:

Menurutnya dengan merdeka belajar yang diperjuangkan dengan semangat gotong royong merupakan kolaborasi dan transformasi gerakkan semangat perubahan di Indonesia.

Nadiem mengatakan dengan kurikulum merdeka, para pendidik merasakan keleluasan belajar dan mengajar.

“Kurikulum merdeka sudah dilaksanakan di 251 ribu di satuan pendidikan di Indonesia,” ucapnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/17/65/3075718/ucapkan-selamat-hut-kepada-prabowo-nadiem-bersama-kita-lanjutkan-perjuangan-Sy9YBjMZQX.jpg
Ucapkan Selamat HUT kepada Prabowo, Nadiem : Bersama Kita Lanjutkan Perjuangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/03/624/2991973/kontroversi-penghapusan-pramuka-nadiem-aturannya-jelas-jadi-ekskul-wajib-sekolah-minta-polemik-dihentikan-kytBlgNdmm.jpg
Kontroversi Penghapusan Pramuka, Nadiem: Aturannya Jelas Jadi Ekskul Wajib Sekolah! Minta Polemik Dihentikan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/16/65/2983945/mendikbudristek-nadiem-makarim-lantik-wakil-rektor-ui-jadi-dirjen-diktiristek-YH0KOfntvj.jpg
Mendikbudristek Nadiem Makarim Lantik Wakil Rektor UI Jadi Dirjen Diktiristek
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/15/65/2954907/canggih-kecerdasan-buatan-nadiem-makarim-jadi-pemain-bola-9yNJcyRJBN.png
Canggih! Kecerdasan Buatan Nadiem Makarim Jadi Pemain Bola
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/26/624/2944937/kaleidoskop-2023-ini-5-kebijakan-nadiem-makarim-yang-jadi-sorotan-dM3dhrvt2b.jfif
Kaleidoskop 2023: Ini 5 Kebijakan Nadiem Makarim yang Jadi Sorotan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/23/65/2943762/nadiem-makarim-kampus-merdeka-bantu-lulusan-perguruan-tinggi-mudah-dapat-kerja-dalam-waktu-7-bulan-7ZS3mRwMHJ.jfif
Nadiem Makarim: Kampus Merdeka Bantu Lulusan Perguruan Tinggi Mudah Dapat Kerja dalam Waktu 7 Bulan
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement