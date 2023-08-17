Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

Rayakan HUT ke-78 RI, Pelajar Tanam Pohon Mangrove Cegah Polusi Udara

Heri Susanto , Jurnalis-Kamis, 17 Agustus 2023 |07:48 WIB
Rayakan HUT ke-78 RI, Pelajar Tanam Pohon Mangrove Cegah Polusi Udara
Pelajar tanam mangrove untuk cegah polusi udara dalam menyambut HUT ke-78 RI (Foto: Heri Susanto)
A
A
A

CILACAP - Polusi udara yang saat ini semakin mengancam alam, membuat ratusan siswa mengisi kemerdekaan dengan gerakan cinta lingkungan yaitu melakukan penanaman pohon mangrove secara massal di pantai.

Pohon mangrove efektif sebagai paru-paru dunia sehingga berfungsi untuk mencegah pencemaran udara. Dengan membawa atribut bendera merah putih, sebanyak 300 siswa SMP Muhammadiyah dua Cilacap, Jawa Tengah menyusuri pantai di Tritih Kulon.

 BACA JUGA:

Kedatangan ratusan siswa sekolah dan guru ke pantai Cilacap ini, untuk menanam pohon mangrove atau pohon bakau. Menanam pohon mangrove secara massal ini dilakukan siswa dan guru sebagai rangkaian menyambut HUT kemerdekaan ke-78 RI. Penanaman pohon mangrove ini dilakukan di pantai Tritih Kulon yang kini terancam abrasi pantai.

 BACA JUGA:

Sebanyak 600 bibit pohon bakau ditanam secara serentak di garis pantai dengan panjang mencapai 500 meter. Pihak sekolah sengaja mengajak para siswa melakukan gerakan menanam pohon mangrove, sebagai edukasi cinta lingkungan kepada para siswa.

Halaman:
1 2
