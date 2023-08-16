Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

7 Contoh Teks Sastra Bahasa Jawa yang Baik dan Artinya

Destriana Indria Pamungkas , Jurnalis-Rabu, 16 Agustus 2023 |20:04 WIB
7 Contoh Teks Sastra Bahasa Jawa yang Baik dan Artinya
Contoh Teks Sastra Bahasa Jawa (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA- Kumpulan contoh teks sastra Bahasa Jawa yang baik dan artinya sering dicari para siswa. Pasalnya Bahasa Jawa menjadi salah satu mata pelajaran yang diajarkan beberapa sekolah, khususnya Jawa Tengah dan Jawa Timur.

Beberapa jenis sastra Jawa yang sering diajarkan di sekolah antara lain parikan, geguritan, cerita rakyat, dan lain-lain.

Berikut contoh teks sastra Bahasa Jawa yang baik dan artinya

-Contoh Parikan Bahasa Jawa

Parikan atau dalam bahasa Indonesia disebut sebagai pantun merupakan salah satu jenis puisi lama. Awalnya parikan atau pantun dikenal sebagai bentuk sastra lisan karena diungkapkan dari mulut ke mulut.

Namun, saat ini banyak ditemui parikan yang ditulis. Berikut beberapa contohnya:

1. Ali-Ali nggo dolanan

Dikon lali malah kelingan

Artinya: Cincin dipakai mainan

Disuruh lupa malahan terkenang

2. Omah gendheng disaponi

Abot-entheng padha dilakoni

Artinya: Rumah beratap genteng disapu

Berat-ringan sama-sama dijalani

Halaman:
1 2 3
