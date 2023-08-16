7 Contoh Teks Sastra Bahasa Jawa yang Baik dan Artinya

JAKARTA- Kumpulan contoh teks sastra Bahasa Jawa yang baik dan artinya sering dicari para siswa. Pasalnya Bahasa Jawa menjadi salah satu mata pelajaran yang diajarkan beberapa sekolah, khususnya Jawa Tengah dan Jawa Timur.
Beberapa jenis sastra Jawa yang sering diajarkan di sekolah antara lain parikan, geguritan, cerita rakyat, dan lain-lain.
Berikut contoh teks sastra Bahasa Jawa yang baik dan artinya
-Contoh Parikan Bahasa Jawa
Parikan atau dalam bahasa Indonesia disebut sebagai pantun merupakan salah satu jenis puisi lama. Awalnya parikan atau pantun dikenal sebagai bentuk sastra lisan karena diungkapkan dari mulut ke mulut.
Namun, saat ini banyak ditemui parikan yang ditulis. Berikut beberapa contohnya:
1. Ali-Ali nggo dolanan
Dikon lali malah kelingan
Artinya: Cincin dipakai mainan
Disuruh lupa malahan terkenang
2. Omah gendheng disaponi
Abot-entheng padha dilakoni
Artinya: Rumah beratap genteng disapu
Berat-ringan sama-sama dijalani