HOME EDUKASI KAMPUS

PPI Pamer Karya dan Prestasi di Jepang, Seni Suara hingga Fashion

Marieska Harya Virdhani , Jurnalis-Selasa, 15 Agustus 2023 |15:53 WIB
PPI Pamer Karya dan Prestasi di Jepang, Seni Suara hingga Fashion
PPIJ pererat hubungan Indonesia dan Jepang lewat seni dan budaya serta pendidikan (Foto: PPIJ)
JAKARTA - Persatuan Pelajar Indonesia di Jepang (PPI Jepang) mengadakan festival mahasiswa di Curian Shinagawa, Tokyo, Jepang. Mereka menunjukkan bakat dan prestasi untuk mempererat hubungan Indonesia-Jepang.

Acara yang berlangsung selama kurang lebih enam jam tersebut bertujuan untuk mempererat hubungan Indonesia-Jepang dan mengenalkan karya serta prestasi mahasiswa Indonesia baik ke audiens Jepang maupun sesama mahasiswa Indonesia. Pemenangnya, paling unggul dalam hal teknik vokal dan seni.

Acara yang bertajuk Indonesian Students Festival (ISF) 2023 ini ramai dihadiri mahasiswa Jepang, Indonesia, maupun Ketua Umum PPI Jepang Anastasya Wulandari Hasyim dan Atase Pendidikan dan Kebudayaan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Jepang Prof. Yusli Wardiatno. Untuk memperkenalkan budaya Indonesia ke khalayak yang lebih luas dan memfasilitasi “temu kangen” antar mahasiswa di Indonesia, PPI Jepang telah mempersiapkan serangkaian kegiatan yang mengajak pengunjung untuk menikmati berbagai unsur kebudayaan Indonesia.

Valerie Aurelia, seorang mahasiswi J.F. Oberlin University merupakan pemenang lomba menyanyi di Tokyo Smash Cabaret dan akan mengadakan pertunjukan vokal selanjutnya pada September 2023 mendatang. Dia memandu pengunjung untuk menyanyikan berbagai lagu pop Indonesia dan Jepang teranyar seperti lagu Jepang Idol oleh Yoasobi dan lagu Indonesia Remaja oleh Hivi. Alhasil, pengunjung dapat menikmati suasana acara yang lebih cair dan mengenal lebih dalam kesenian kedua negara.

Selain itu, mengingat ISF diselenggarakan hanya beberapa hari sebelum Hari Ulang Tahun Republik Indonesia, ISF juga mengajak pengunjung untuk berpartisipasi dalam berbagai permainan yang identik dengan perayaan 17 Agustus seperti permainan lari kelereng dan memasukkan pensil ke dalam botol yang disambut oleh gelak tawa dan keseruan pengunjung.

