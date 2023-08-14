Kisah Inspiratif, Maba Unila Anak Buruh Bangunan Dapat Beasiswa

LAMPUNG - Nasib Reval Hidayat, mahasiswa baru di Universitas Lampung (Unila) begitu menyentuh. Dia mendapatkan beasiswa langsung dari Wali Kota Lampung Eva Dwiana saat acara ospek atau Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru (PKKMB).

Ketika itu, Wali Kota Eva Dwiana tengah menjadi salah satu pemateri. Dia kemudian bertanya kepada mahasiswa tentang motivasi mereka melanjutkan ke jenjang sarjana.

Salah satu mahasiswa yang menjawab adalah Reval Hidayat, mahasiswa baru jurusan farmasi. Reval menjawab motivasinya kuliah yakni untuk membahagiakan orangtuanya apalagi ayahnya merupakan pekerja buruh bangunan.