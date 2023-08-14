Pelajar Indonesia Borong 4 Medali di Olimpiade Geografi Internasional 2023, Ini Daftarnya

BANDUNG - Sebanyak 4 pelajar Indonesia sukses menorehkan prestasi di ajang Olimpiade Geografi Internasional atau International Geography Olympiad (iGeo) ke-19 di Kota Bandung. Indonesia berhasil meraih tiga medali perak dan satu medali perunggu.

Sementara itu, Rumania berhasil menjadi juara umum dengan perolehan tiga medali emas dan satu medali perak. Staf Ahli Menteri bidang Manajemen Talenta, Tatang Muttaqin ikut bangga.

“Anda telah mengungkap kompleksitas permasalahan dunia kita dengan membuktikan bahwa mengejar pengetahuan tidak mengenal batas. Kecerdasan Anda menjadi dorongan optimisme dan menginspirasi kita semua untuk bekerja keras dan bekerja sama untuk dunia yang lebih baik,” tutur Tatang dalam keterangan resmi kepada Okezone, Senin (14/8/2023).

Daftar Pelajar Indonesia Pemenang iGeo 2023

1.Fiona Zhang dari SMA Kristen Petro 1 Surabaya (perak)

2. Dimas Dwi Rachmat Susilo dari SMA Al-Kautsar Lampung (perak)