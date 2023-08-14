Menelusuri Sekolah 3 Bahasa, Kental Nuansa Toleransi dan Akulturasi Budaya China-Jawa

PURWOKERTO - Suasana akulturasi budaya dan pluralisme begitu terasa ketika kamu mengunjungi sekolah SMP dan SMA Puhua. Di sekolah ini, siswa diajari akulturasi China dan Jawa dengan 3 bahasa.

Pluralisme atau kebhinekaan sudah ditanamkan sejak masih di bangku sekolah. Di Banyumas, Purwokerto, Jawa Tengah, sekolah Puhua 3 bahasa ini dikenal dengan sekolah mayoritas warga keturunan namun mengedepankan rasa kebhinekaan dengan menjunjung budaya Jawa yang dikolaborasi dengan budaya China.

Saat memasuki pintu gerbang utama sekolah, kita akan disambut budaya Jawa musik tradisional calung. Dengan mengenakan pakaian khas Jawa, mereka menari menyambut tamu yang masuk ke gedung dan sekaligus mengantar tamu keluar gedung.

Di dalam gedung sendiri, ada kolaborasi budaya Jawa dan China yang unik yaitu kolaborasi wayang Jawa dan wayang China. Dalam permainan wayang ini, dalang wayang Jawa mengenakan pakain adat Jawa sementara dalang wayang China mengenakan pakaian khas negeri asal China.