Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

Menelusuri Sekolah 3 Bahasa, Kental Nuansa Toleransi dan Akulturasi Budaya China-Jawa

Marieska Harya Virdhani , Jurnalis-Senin, 14 Agustus 2023 |17:37 WIB
Menelusuri Sekolah 3 Bahasa, Kental Nuansa Toleransi dan Akulturasi Budaya China-Jawa
Sekolah Puhua kental dengan akulturasi budaya (Foto: Saladin Ayubi)
A
A
A

PURWOKERTO - Suasana akulturasi budaya dan pluralisme begitu terasa ketika kamu mengunjungi sekolah SMP dan SMA Puhua. Di sekolah ini, siswa diajari akulturasi China dan Jawa dengan 3 bahasa.

Pluralisme atau kebhinekaan sudah ditanamkan sejak masih di bangku sekolah. Di Banyumas, Purwokerto, Jawa Tengah, sekolah Puhua 3 bahasa ini dikenal dengan sekolah mayoritas warga keturunan namun mengedepankan rasa kebhinekaan dengan menjunjung budaya Jawa yang dikolaborasi dengan budaya China.

Saat memasuki pintu gerbang utama sekolah, kita akan disambut budaya Jawa musik tradisional calung. Dengan mengenakan pakaian khas Jawa, mereka menari menyambut tamu yang masuk ke gedung dan sekaligus mengantar tamu keluar gedung.

Di dalam gedung sendiri, ada kolaborasi budaya Jawa dan China yang unik yaitu kolaborasi wayang Jawa dan wayang China. Dalam permainan wayang ini, dalang wayang Jawa mengenakan pakain adat Jawa sementara dalang wayang China mengenakan pakaian khas negeri asal China.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/25/624/3089485/tanggal-27-november-apakah-anak-sekolah-libur-saat-pilkada-2024-9l2Vg7c2e5.jpg
Tanggal 27 November Apakah Anak Sekolah Libur saat Pilkada 2024?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/25/624/3089263/kisah-anak-ajaib-yang-ditawari-jadi-bos-perusahaan-it-belajar-coding-sejak-balita-pxvOIOLMDl.jpg
Kisah Anak Ajaib yang Ditawari Jadi Bos Perusahaan IT, Belajar Coding sejak Balita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/25/624/3089239/hari-guru-nasional-25-november-2024-ini-sejarahnya-F0c823J1QQ.jpg
Hari Guru Nasional 25 November 2024, Ini Sejarahnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/24/624/3089074/kisah-fatimah-raisah-remaja-14-tahun-produktif-dengan-merajut-lawan-ketergantungan-gadget-RbpWmXt2NH.jfif
Kisah Fatimah Raisah: Remaja 14 Tahun Produktif dengan Merajut, Lawan Ketergantungan Gadget
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/24/624/3089039/cara-positif-generasi-muda-bermedia-sosial-yang-menguatkan-karakter-Rd3RQzd61j.png
Cara Positif Generasi Muda Bermedia Sosial yang Menguatkan Karakter
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/20/624/3087638/daftar-negara-yang-punya-kurikulum-coding-di-sekolah-sEHXKWP9HN.jpeg
Daftar Negara yang Punya Kurikulum Coding di Sekolah
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement