Mengabdi hingga 25 Tahun, Jasa 97 Guru Besar dan Dosen UI Diapresiasi

JAKARTA - Fakultas Teknik Universitas Indonesia (FTUI) memberikan penghargaan terhadap 97 guru besar, dosen, dan tenaga kependidikan di lingkungan FTUI. Semua akademisi tersebut mengabdi hingga belasan bahkan puluhan tahun di dunia pendidikan.

Penghargaan tersebut, yakni Satyalancana Dharma Makara bagi dosen dan tenaga kependidikan serta Dharma Makara Mahaguru bagi guru besar. Adapun penghargaan Satyalancana Dharma Makara kepada Dosen dan Tenaga Kependidikan yang telah mengabdi selama 15, dan 25 tahun di lingkungan FTUI. Sedangkan Dharma Makara Mahaguru diperuntukkan untuk guru besar FTUI yang telah mengabdi 10-20 tahun.

Dekan FTUI Heri Hermansyah mengatakan, penghargaan tersebut diberikan karena mereka dianggap telah berkontribusi bagi pembangunan negeri. Seperti, terus menciptakan lulusan-lulusan unggul lewat teknik pembelajaran mereka.

