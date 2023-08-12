Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Mengabdi hingga 25 Tahun, Jasa 97 Guru Besar dan Dosen UI Diapresiasi

Bachtiar Rojab , Jurnalis-Sabtu, 12 Agustus 2023 |09:25 WIB
Mengabdi hingga 25 Tahun, Jasa 97 Guru Besar dan Dosen UI Diapresiasi
Dosen dan guru besar FTUI diapresiasi penghargaan (Foto: UI)
A
A
A

JAKARTA - Fakultas Teknik Universitas Indonesia (FTUI) memberikan penghargaan terhadap 97 guru besar, dosen, dan tenaga kependidikan di lingkungan FTUI. Semua akademisi tersebut mengabdi hingga belasan bahkan puluhan tahun di dunia pendidikan.

Penghargaan tersebut, yakni Satyalancana Dharma Makara bagi dosen dan tenaga kependidikan serta Dharma Makara Mahaguru bagi guru besar. Adapun penghargaan Satyalancana Dharma Makara kepada Dosen dan Tenaga Kependidikan yang telah mengabdi selama 15, dan 25 tahun di lingkungan FTUI. Sedangkan Dharma Makara Mahaguru diperuntukkan untuk guru besar FTUI yang telah mengabdi 10-20 tahun.

Dekan FTUI Heri Hermansyah mengatakan, penghargaan tersebut diberikan karena mereka dianggap telah berkontribusi bagi pembangunan negeri. Seperti, terus menciptakan lulusan-lulusan unggul lewat teknik pembelajaran mereka.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/65/3179180/ui-Q2Hd_large.jpg
Universitas Indonesia Pastikan Tidak Ada Intervensi Politik di Kampus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/65/3178594/rupiah-gUYf_large.jpg
UI Edukasi Emak-Emak Soal Keuangan Digital 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/65/3178584/kampus-GwWi_large.jpg
DPR: Intervensi Politik di Kampus Tidak sejalan dengan Prinsip Otonomi Perguruan Tinggi 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/65/3177190/ui-PaE4_large.jpg
Proses Seleksi Dekan UI, Pengamat: Jangan Ada Intervensi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/29/65/3173275/ui-Smwg_large.jpg
UI Ajak Siswa SMA Terampil Hadapi Era AI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/26/65/3165546/petere-UV5S_large.jpg
Profil Peter Berkowitz, Akademisi Stanford dan pro Israel yang Diundang Jadi Pembicara di UI
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement