Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

Mengenal Teaching Factory, Ubah Suasana Belajar di Sekolah Vokasi Mirip Industri

Marieska Harya Virdhani , Jurnalis-Sabtu, 12 Agustus 2023 |15:08 WIB
Mengenal Teaching Factory, Ubah Suasana Belajar di Sekolah Vokasi Mirip Industri
Suasana di sekolah vokasi dibuat mirip industri (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Jurusan vokasi memberikan kesempatan bagi siswa dan mahasiswa untuk lebih terampil. Salah satu program yang digulirkan adalah Teaching Factory (TeFa) di mana standar dan prosedur pembelajaran di sekolah atau kampus menyerupai suasana di industri. 

Dengan TeFa, mulai dari SMK, perguruan tinggi vokasi (PTV), dan Lembaga Kursus Pelatihan (LKP) tidak hanya memberi pelajaran dalam bentuk teori dan praktik, tapi juga praktik dengan prosedur dan standar industri. Direktur Kursus dan Pelatihan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), Wartanto, menekankan bahwa dengan TeFA lulusan pendidikan vokasi didorong untuk menghasilkan produk atau jasa yang terhilirisasi ke masyarakat maupun dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja (DUDIKA).

 BACA JUGA:

Lulusan TeFa, juga dituntut kompeten sesuai dengan kebutuhan DUDIKA sehingga dapat terserap untuk bekerja maupun berwirausaha. Lulusan yang berhasil di bidangnya nanti diharapkan dapat berkontribusi kembali untuk pendidikan vokasi guna memperkaya kompetensi calon lulusan.

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/02/65/3135615/diktisaintek_berdampak-70L2_large.png
Diktisaintek Berdampak Gantikan Kampus Merdeka Besutan Nadiem, Ini Penjelasan Menteri Pendidikan Tinggi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/01/624/3135239/pidato_hari_pendidikan-SmdZ_large.jpg
5 Contoh Teks Pidato Hari Pendidikan Nasional 2025, Penuh Makna dan Inspirasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/24/624/3133393/evandra-INzr_large.jpg
Momen Evandra Florasta Traktir Satu Kelas Usai Antar Timnas Indonesia U-17 Lolos ke Piala Dunia U-17 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/13/624/3122155/prabowo-akq4_large.png
Akui Pendidikan yang Bagus Perlu Uang, Prabowo: Tidak dengan Omon-Omon 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/25/624/3089407/guru-supriyani-divonis-bebas-tak-terbukti-aniaya-siswa-anak-polisi-6XZoxWOQpy.png
Guru Supriyani Divonis Bebas! Tak Terbukti Aniaya Siswa Anak Polisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/15/624/3085936/riwayat-pendidikan-komjen-ahmad-dofiri-wakapolri-baru-yang-pernah-pecat-ferdy-sambo-8dtwjhnfZL.png
Riwayat Pendidikan Komjen Ahmad Dofiri, Wakapolri Baru yang Pernah Pecat Ferdy Sambo
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement