7 Contoh Surat Izin Tidak Masuk Pramuka dan Format Lengkap

JAKARTA - 7 contoh surat izin tidak masuk Pramuka dan format lengkap mudah untuk disusun. Sebagai anggota Pramuka, dalam keadaan dan kondisi tertentu apa lagi darurat pasti akan menemukan momen di mana tak bisa menghadiri acara kegiatan latihan Pramuka.

Saat ingin izin, anggota Pramuka tentu memiliki peraturan sendiri ketika tak bisa menghadiri latihan setiap minggunya. Aturan yang ketat juga menjadi alasan seorang anggota Pramuka tak sembarang bisa izin dari kegiatannya.

BACA JUGA:

Lantas bagaimanakah cara pembuatan surat izin tidak masuk Pramuka, dikutip dari berbagai sumber, Jumat (11/8/2023). Inilah daftar lengkap izin tidak masuk Pramuka beserta format lengkapnya.

Contoh Surat Izin Tidak Masuk Pramuka

1. Surat Izin Pramuka

Bogor, 30 Februari 2023

Kepada: Yth Bapak/Ibu Pembina Pramuka SMK Negeri 1 Bogor

di tempat

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan hormat,

Dengan perantara surat ini, saya:

Nama: Lula Sulastri

Kelas : X IPS 3

Tidak dapat mengikuti kegiatan pramuka pada Kamis, 10 Maret 2023 karena ingin mengantar nenek berobat.

Demikian surat ini saya buat dengan sebenarnya. Maka dari itu saya mohon kesediaan Bapak/Ibu memberi izin. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

2. Sleman, 12 April 2023

Kepada: Yth Bapak/Ibu Pembina Pramuka

di tempat

Dengan hormat,

Dengan perantaraan surat ini, saya:

Nama: Amir Saepudin

Kelas: XI IPS 1

Tidak dapat mengikuti kegiatan pramuka pada hari Minggu, 22 Juli 2023 karena ada acara keluarga di luar kota.

Demikianlah surat ini saya buat dengan sebenarnya. Saya mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk memberikan izin. Atas izin yang Bapak/Ibu berikan saya ucapkan terima kasih.

3. Jakarta, 18 Agustus 2023

Kepada : Yth Bapak/Ibu Pembina Pramuka

di tempat

Dengan hormat,

Dengan perantaraan surat ini, saya:

Nama: Lukmanul Hakim

Kelas : XII MIPA 5

Tidak dapat mengikuti kegiatan pramuka pada hari Selasa, 25 Juli 2023 karena ingin mengantar ayah dinas ke luar kota

Demikianlah surat ini saya buat dengan sebenarnya. Saya mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk memberikan izin. Atas izin yang Bapak/Ibu berikan saya ucapkan terima kasih.