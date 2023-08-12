Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

7 Contoh Surat Izin Tidak Masuk Pramuka dan Format Lengkap

Giffar Rivana , Jurnalis-Sabtu, 12 Agustus 2023 |07:10 WIB
7 Contoh Surat Izin Tidak Masuk Pramuka dan Format Lengkap
Contoh surat izin tidak masuk Pramuka (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - 7 contoh surat izin tidak masuk Pramuka dan format lengkap mudah untuk disusun. Sebagai anggota Pramuka, dalam keadaan dan kondisi tertentu apa lagi darurat pasti akan menemukan momen di mana tak bisa menghadiri acara kegiatan latihan Pramuka.

Saat ingin izin, anggota Pramuka tentu memiliki peraturan sendiri ketika tak bisa menghadiri latihan setiap minggunya. Aturan yang ketat juga menjadi alasan seorang anggota Pramuka tak sembarang bisa izin dari kegiatannya.

 BACA JUGA:

Lantas bagaimanakah cara pembuatan surat izin tidak masuk Pramuka, dikutip dari berbagai sumber, Jumat (11/8/2023). Inilah daftar lengkap izin tidak masuk Pramuka beserta format lengkapnya.

Contoh Surat Izin Tidak Masuk Pramuka 

1. Surat Izin Pramuka

Bogor, 30 Februari 2023

Kepada: Yth Bapak/Ibu Pembina Pramuka SMK Negeri 1 Bogor

di tempat

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan hormat,

Dengan perantara surat ini, saya:

Nama: Lula Sulastri

Kelas : X IPS 3

Tidak dapat mengikuti kegiatan pramuka pada Kamis, 10 Maret 2023 karena ingin mengantar nenek berobat.

Demikian surat ini saya buat dengan sebenarnya. Maka dari itu saya mohon kesediaan Bapak/Ibu memberi izin. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

2. Sleman, 12 April 2023

Kepada: Yth Bapak/Ibu Pembina Pramuka

di tempat

Dengan hormat,

Dengan perantaraan surat ini, saya:

Nama: Amir Saepudin

Kelas: XI IPS 1

Tidak dapat mengikuti kegiatan pramuka pada hari Minggu, 22 Juli 2023 karena ada acara keluarga di luar kota.

Demikianlah surat ini saya buat dengan sebenarnya. Saya mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk memberikan izin. Atas izin yang Bapak/Ibu berikan saya ucapkan terima kasih.

 

3. Jakarta, 18 Agustus 2023

Kepada : Yth Bapak/Ibu Pembina Pramuka

di tempat

Dengan hormat,

Dengan perantaraan surat ini, saya:

Nama: Lukmanul Hakim

Kelas : XII MIPA 5

Tidak dapat mengikuti kegiatan pramuka pada hari Selasa, 25 Juli 2023 karena ingin mengantar ayah dinas ke luar kota

Demikianlah surat ini saya buat dengan sebenarnya. Saya mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk memberikan izin. Atas izin yang Bapak/Ibu berikan saya ucapkan terima kasih.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/25/624/3089485/tanggal-27-november-apakah-anak-sekolah-libur-saat-pilkada-2024-9l2Vg7c2e5.jpg
Tanggal 27 November Apakah Anak Sekolah Libur saat Pilkada 2024?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/25/624/3089263/kisah-anak-ajaib-yang-ditawari-jadi-bos-perusahaan-it-belajar-coding-sejak-balita-pxvOIOLMDl.jpg
Kisah Anak Ajaib yang Ditawari Jadi Bos Perusahaan IT, Belajar Coding sejak Balita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/25/624/3089239/hari-guru-nasional-25-november-2024-ini-sejarahnya-F0c823J1QQ.jpg
Hari Guru Nasional 25 November 2024, Ini Sejarahnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/24/624/3089074/kisah-fatimah-raisah-remaja-14-tahun-produktif-dengan-merajut-lawan-ketergantungan-gadget-RbpWmXt2NH.jfif
Kisah Fatimah Raisah: Remaja 14 Tahun Produktif dengan Merajut, Lawan Ketergantungan Gadget
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/24/624/3089039/cara-positif-generasi-muda-bermedia-sosial-yang-menguatkan-karakter-Rd3RQzd61j.png
Cara Positif Generasi Muda Bermedia Sosial yang Menguatkan Karakter
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/20/624/3087638/daftar-negara-yang-punya-kurikulum-coding-di-sekolah-sEHXKWP9HN.jpeg
Daftar Negara yang Punya Kurikulum Coding di Sekolah
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement