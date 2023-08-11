Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Mobil Listrik Karya Mahasiswa ITS Menang di Kancah Internasional, Ini Kelebihannya

Kharisma Rizkika Rahmawati , Jurnalis-Sabtu, 12 Agustus 2023 |06:29 WIB
Mobil Listrik Karya Mahasiswa ITS Menang di Kancah Internasional, Ini Kelebihannya
Mobil Listrik Karya Mahasiswa ITS Juara di Kancah Internasional, Ini Kelebihannya (Foto: Dokumen ITS)
A
A
A

SURABAYA - Mobil listrik karya mahasiswa Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) menang di kancah internasional. Mobil listrik ini memiliki kelebihan yang tidak dimiliki pesaingnya.

Mobil listrik karya mahasiswa ITS ini menyabet lima gelar dan menduduki podium juara 1 dalam kompetisi Formula Bharat 7th Annual FSEV Concept Challenge (Pi-EV 2023).

Pi-EV 2023 sendiri merupakan ajang kompetisi tahunan berskala internasional yang diselenggarakan oleh Formula Bharat, di mana mahasiswa ditantang untuk mendesain, merancang, dan mensimulasikan sebuah mobil listrik formula.

Tak hanya menilai dari desain teknik mobil, kompetisi ini juga menantang peserta dalam manajemen tim, pengadaan barang (procurement), hingga demonstrasi solusi teknis di area pacuan.

Staf Tractive System and Controller Tim Anargya ITS Nalendra menerangkan beberapa pengembangan desain mobil listrik dari tahun sebelumnya. Antara lain peningkatan kecepatan maksimum mobil hingga 121 kilometer per jam yang disertai pasokan energi dari energy storage sesuai kualifikasi perlombaan Formula Society of Automotive Engineers (FSAE). 

"Tak hanya itu, mobil rancangan Anargya ITS ini menggunakan teknologi regenerative braking yang mampu memanfaatkan kembali energi yang terbuang untuk mengisi ulang daya baterai kendaraan," kata Nalendra yang merupakan mahasiswa Departemen Teknik Elektro seperti dikutip dalam keterangan tertulisnya, Jakarta.

Mobil juga dilengkapi sistem monitoring jarak jauh telemetry untuk memantau kondisi mobil secara akurat saat melaju. Guna meningkatkan performa, mobil rancangan Anargya ITS ini juga menambahkan cooling system dan sekring pada internal baterai. 

Sementara itu, dalam proses pembuatan mobil secara keseluruhan, menurut Ale sapaan akrabnya, tim Anargya ITS memiliki strategi tersendiri dalam memanajemen tim. Antara lain media marketing, finance, sponsorship, human resource, hingga team structure yang dapat mengontrol kerja tim secara mikro.

“Selain itu, dalam procurement atau pengadaan barang, tim kami juga meraih skor tinggi dalam manajemen pengadaan barang, clarity and consistency, dan alokasi anggaran,” katanya.

