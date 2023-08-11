Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Bukan Bunga, Ini Kisah Mahasiswa Diwisuda Dapat Mobil

Himayatul Azizah , Jurnalis-Jum'at, 11 Agustus 2023 |08:30 WIB
Bukan Bunga, Ini Kisah Mahasiswa Diwisuda Dapat Mobil
Mahasiswa diwisuda dapat mobil. (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Saat diwisuda, biasanya mahasiswa yang lulus dapat bunga tapi mungkin itu hal biasa. Ada cerita dari mahasiswa yang diwisuda dapat hadiah mobil.

Kisah diwisuda dapat mobil dirasakan oleh salah satu mahasiswa lulusan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran bernama Laurentius Chrisendo Martua Silalahi. Dia yang menjadi peserta terbaik penerima beasiswa Alfin Award.

 BACA JUGA:

Pemberian hadiah mobil tersebut merupakan bagian dari program beasiswa Alfin Award yang diselenggarakan sejak tahun 2020.

“Laurentius merupakan salah satu peserta penerima beasiswa Alfin Award sejak tahun 2020," kata Alfin Frans, Senior Partner pada kantor hukum Frans & Setiawan Law Office dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Jumat (11/8/2023).

 BACA JUGA:

Pembagian hadiah tersebut dilakukan pada acara wisuda Universitas Padjadjaran yang diselenggarakan pada 8 Agustus 2023, di Kampus Unpad, Jalan Dipatiukur Bandung, dengan dihadiri oleh Dekan Fakultas Hukum Unpad, Dr. Idris SH, MA dan sejumlah jajarannya.

Selama pelaksanaan program beasiswa Alfin Award, Laurentius dan para peserta lainnya diberikan program mentoring oleh para pengacara dari kantor Senior Partner pada Hukum Frans & Setiawan Law Office dan kesempatan magang.

Halaman:
1 2
