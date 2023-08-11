Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

Keren! Pramuka Indonesia Ngedance K-Pop di Jambore Dunia Korsel

Marieska Harya Virdhani , Jurnalis-Jum'at, 11 Agustus 2023 |21:35 WIB
Keren! Pramuka Indonesia <i>Ngedance</i> K-Pop di Jambore Dunia Korsel
Pelajar Indonesia viral saat joget TikTok saat jambore Pramuka di Korsel (Foto: YouTube Studio DGDG Official)
A
A
A

JAKARTA - Sisi lain dari pelaksanaan jambore Pramuka dunia di Korea Selatan, memperlihatkan kehebohan para pelajar berjoget untuk konten akun TikTok. Badai topan yang sempat menerjang Korea Selatan beberapa hari lalu, tidak menyurutkan para peserta untuk bersuka cita.

Terselip satu orang remaja mungil dengan kerudung dan gaya pramuka khas anak Indonesia. Pelajar Indonesia itu terlihat lincah saat joget TikTok berkolaborasi bersama peserta jambore lainnya yang sebagian besar orang Korea Selatan.

Terlihat dari akun YouTube Studio DGDG official, puluhan lagu medley K-Pop yang diputar, mulai dari lagu-lagu BTS, BLACKPINK, Jisoo, Jungkook, aespa, Psy. Sang remaja berada di tengah, seolah yang lainnya menjadi pengiringnya. 

Tidak ada rasa malu-malu, sang pelajar begitu semangat berjoget bahkan lebih lentur daripada para dancer lainnya. Berbagai lagu menjadi backsound termasuk lagu TikTok 

