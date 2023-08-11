Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

Mengenal Perseid, Hujan Meteor Paling Terang Terjadi 13-14 Agustus 2023

Marieska Harya Virdhani , Jurnalis-Jum'at, 11 Agustus 2023 |16:58 WIB
Mengenal Perseid, Hujan Meteor Paling Terang Terjadi 13-14 Agustus 2023
Hujan meteor perseid (Foto: Indian Express)
A
A
A

JAKARTA - Saat ini, fenomena astronomi hujan meteor Perseid sedang terjadi di langit. NASA melaporkan, peristiwa ini akan terjadi pada puncaknya tanggal 13-14 Agustus 2023. Apa itu hujan meteor Perseid?

Hujan meteor Perseid memuncak minggu ini. Perseid adalah salah satu hujan meteor paling terang yang terjadi setiap tahun. Perseid, akan mencapai puncaknya pada tanggal 13 dan 14 Agustus seperti dilansir dari Indian Express, Jumat (11/8/2023).

 BACA JUGA:

Selama puncaknya, kamu mungkin melihat hingga 100 meteor per jam. Hujan meteor Perseid dimulai pada 17 Juli dan akan berakhir pada 24 Agustus tetapi puncaknya terjadi minggu ini pada hari Minggu dan Senin, menurut Time and Date.

Halaman:
1 2
