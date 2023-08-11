Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

7 Rumus Rubik 3x3 Mudah untuk Pemula

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Jum'at, 11 Agustus 2023 |10:49 WIB
7 Rumus Rubik 3x3 Mudah untuk Pemula
Rumus Rubik 3X3 (Foto: Cubelelo)
A
A
A

JAKARTA- Sebanyak rumus rubik 3x3 mudah untuk pemula harus Anda ketahui. Namun sebelum mengetahui rumusnya, Anda harus mengetahui notasi atau pergerakan dalam rubik untuk dapat meningkatkan pemahaman anda.

Melansir dari Cubelelo,  notasi rubik adalah sebagai berikut.

R = Sisi kanan searah jarum jam [Sisi kanan ke atas]

R’ = Sisi kanan berlawanan arah jarum jam [Sisi kanan ke bawah]

L = Sisi kiri searah jarum jam [Sisi kiri ke bawah]

L’ = Sisi kiri berlawanan arah jarum jam [Sisi kiri ke atas]

F = Sisi depan searah jarum jam

F’ = Sisi depan berlawanan arah jarum jam

U = Wajah atas searah jarum jam

U’ = Wajah atas berlawanan arah jarum jam

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/25/624/3012990/rilis-buku-kedua-erick-octavian-bagikan-kisah-mengejar-impian-di-australia-qPsz6VDtFT.png
Rilis Buku Kedua, Erick Octavian Bagikan Kisah Mengejar Impian di Australia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/27/624/2961515/ini-alur-penilaian-buku-pendidikan-agama-gwQSiot9VP.jpg
Ini Alur Penilaian Buku Pendidikan Agama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/28/624/2946304/ternyata-ini-4-buku-favorit-erick-thohir-yang-sering-dibaca-tahun-2023-cNBXdpdKlq.jpg
Ternyata Ini 4 Buku Favorit Erick Thohir yang Sering Dibaca Tahun 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/13/624/2919553/tak-hanya-jaga-perpustakaan-pustakawan-dijuluki-pelayan-ilmu-pengetahuan-TWixyblWRM.jpg
Tak Hanya Jaga Perpustakaan, Pustakawan Dijuluki Pelayan Ilmu Pengetahuan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/01/624/2912247/capres-ganjar-pranowo-ternyata-suka-membaca-buku-intip-koleksinya-yuk-stISrXBgpP.jpg
Capres Ganjar Pranowo Ternyata Suka Membaca Buku, Intip Koleksinya Yuk!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/26/624/2908753/ternyata-buku-fiksi-lebih-rentan-dibajak-ini-alasannya-Qlp4JsZ8Z8.jpg
Ternyata Buku Fiksi Lebih Rentan Dibajak, Ini Alasannya
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement