7 Rumus Rubik 3x3 Mudah untuk Pemula

JAKARTA- Sebanyak rumus rubik 3x3 mudah untuk pemula harus Anda ketahui. Namun sebelum mengetahui rumusnya, Anda harus mengetahui notasi atau pergerakan dalam rubik untuk dapat meningkatkan pemahaman anda.
Melansir dari Cubelelo, notasi rubik adalah sebagai berikut.
R = Sisi kanan searah jarum jam [Sisi kanan ke atas]
R’ = Sisi kanan berlawanan arah jarum jam [Sisi kanan ke bawah]
L = Sisi kiri searah jarum jam [Sisi kiri ke bawah]
L’ = Sisi kiri berlawanan arah jarum jam [Sisi kiri ke atas]
F = Sisi depan searah jarum jam
F’ = Sisi depan berlawanan arah jarum jam
U = Wajah atas searah jarum jam
U’ = Wajah atas berlawanan arah jarum jam