7 Rumus Rubik 3x3 Mudah untuk Pemula

JAKARTA- Sebanyak rumus rubik 3x3 mudah untuk pemula harus Anda ketahui. Namun sebelum mengetahui rumusnya, Anda harus mengetahui notasi atau pergerakan dalam rubik untuk dapat meningkatkan pemahaman anda.

BACA JUGA: 10 Contoh Kalimat Simple Present Tense dalam Bentuk Positif Lengkap dengan Rumus dan Artinya

Melansir dari Cubelelo, notasi rubik adalah sebagai berikut.

R = Sisi kanan searah jarum jam [Sisi kanan ke atas]

BACA JUGA: 10 Contoh Kalimat Present Continuous Tense dalam Bentuk Positif Lengkap dengan Rumus dan Artinya

R’ = Sisi kanan berlawanan arah jarum jam [Sisi kanan ke bawah]

L = Sisi kiri searah jarum jam [Sisi kiri ke bawah]

L’ = Sisi kiri berlawanan arah jarum jam [Sisi kiri ke atas]

F = Sisi depan searah jarum jam

F’ = Sisi depan berlawanan arah jarum jam

U = Wajah atas searah jarum jam

U’ = Wajah atas berlawanan arah jarum jam