15 Lagu Nasional Bertema Kemerdekaan Indonesia

JAKARTA - 15 lagu nasional bertema kemerdekaan Indonesia menarik untuk diketahui. Kemerdekaan Indonesia, menjadi momen berharga bangsa Indonesia. Sebab, untuk mendapatkan kemerdekaan, para pahlawan harus berjuang susah payah melawan penjajah.

Semua perjuangan para pahlawan untuk mendapatkan kemerdekaan dapat didengar melalui lagu-lagu nasional. Berikut ini ada 15 lagu nasional bertema kemerdekaan Indonesia, Kamis (10/8/2023), dirangkum dari berbagai sumber.

Lagu Nasional Bertema Kemerdekaan Indonesia

1. Hari Merdeka

Dilihat dari judulnya, lagu ini sangat menggambarkan kemerdekaan. Lagu Hari Merdeka atau yang dikenal juga dengan 17 Agustus ini dibuat oleh Husein Mutahar dj Yogyakarta pada tanggal 17 Agustus 1945. Lagu ini merupakan ungkapan rasa syukur atas kemerdekaan yang diraih oleh Indonesia.

2. Satu Nusa Satu Bangsa

Satu Nusa Satu Bangsa merupakan lagu yang dibuat oleh Liberty Manik. Lagu ini menggambarkan persatuan Negara Republik Indonesia yang berbeda-beda tetapi tetap satu demi mempertahankan kemerdekaan.

3. Maju Tak Gentar

Lagu Maju Tak Gentar diciptakan oleh Cornel Simanjuntak pada masa perang kemerdekaan. Lagu ini memberikan semangat untuk para pahlawan melawan penjajah hingga mencapai kemerdekaan.

4. Indonesia Raya

Indonesia Raya merupakan lagu ciptaan W.R. Supratman. Lagu ini merupakan lagu pengiring penaikan bendera saat pelaksanaan upacara. Lagu Indonesia Raya ini merupakan seruan bagi rakyat untuk bersatu meraih dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia tercinta.

5. Berkibarlah Benderaku

Berkibarlah Benderaku diciptakan oleh Saridjah Niung alias Ibu Soed pada tahun 1947. Lagu Berkibarlah Benderaku ini mengajak rakyat Indonesia untuk membela negara dan bangsa Indonesia agar bendera merah putih terus berkibar.

6. Indonesia Pusaka

Lagu Indonesia Pusaka diciptakan oleh Ismail Marzuki pada 1949. Lagu ini berisi tentang ungkapan rasa kagum terhadap Tanah Air Indonesia.

7. Bagimu Negeri

Lagu Bagimu Negeri yang diciptakan oleh R. Kusbini memiliki lirik yang sangat singkat yakni hanya empat kalimat. Walaupun demikian, lagu Bagimu Negeri memiliki makna mendalam tentang pengabdian pada negeri tercinta, Indonesian.