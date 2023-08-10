Tahukah Kamu Bagaimana Cara Ikan Paus Tidur?

JAKARTA - Tahukah kamu bagaimana cara ikan paus tidur? Mungkin tidak banyak yang tahu secara fisik, Paus terlihat seperti ikan pada umumnya yang memiliki sirip dan juga ekor. Namun, sejatinya mereka tergolong ke dalam {cetacea} atau mamalia laut.

Sama seperti manusia, Paus juga bernafas dengan menggunakan organ paru-paru. Namun perbedaannya adalah Paus bernafas secara tidak sengaja yang berarti mereka harus secara sadar untuk memikirkan kapan harus bernafas, bahkan saat tertidur.

Lalu, bagaimana cara ikan Paus tidur jika mereka tetap harus memikirkan cara untuk harus bernafas? Satu hal yang wajib diketahui, setiap spesies Paus memiliki cara tidur yang bermacam-macam. Secara durasi tidur pun yang mereka butuhkan juga sangat bervariasi.

Dilansir dari IFL Science, Kamis (10/8/2023), ikan Paus dapat tidur dan bernafas dengan cara bersamaan karena memiliki gelombang tidur lambat atau {unihemispheric} yang artinya separuh otak mereka tetap aktif sedangkan separuhnya lagi tertidur.