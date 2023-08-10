Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

Tahukah Kamu Bagaimana Cara Ikan Paus Tidur?

Destriana Indria Pamungkas , Jurnalis-Kamis, 10 Agustus 2023 |12:02 WIB
Tahukah Kamu Bagaimana Cara Ikan Paus Tidur?
Ilustrasi Ikan Paus (Foto: Dok Istimewa)
A
A
A

JAKARTA - Tahukah kamu bagaimana cara ikan paus tidur? Mungkin tidak banyak yang tahu secara fisik, Paus terlihat seperti ikan pada umumnya yang memiliki sirip dan juga ekor. Namun, sejatinya mereka tergolong ke dalam {cetacea} atau mamalia laut.

 BACA JUGA:

Sama seperti manusia, Paus juga bernafas dengan menggunakan organ paru-paru. Namun perbedaannya adalah Paus bernafas secara tidak sengaja yang berarti mereka harus secara sadar untuk memikirkan kapan harus bernafas, bahkan saat tertidur.

Lalu, bagaimana cara ikan Paus tidur jika mereka tetap harus memikirkan cara untuk harus bernafas? Satu hal yang wajib diketahui, setiap spesies Paus memiliki cara tidur yang bermacam-macam. Secara durasi tidur pun yang mereka butuhkan juga sangat bervariasi.

Dilansir dari IFL Science, Kamis (10/8/2023), ikan Paus dapat tidur dan bernafas dengan cara bersamaan karena memiliki gelombang tidur lambat atau {unihemispheric} yang artinya separuh otak mereka tetap aktif sedangkan separuhnya lagi tertidur.

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/06/626/3092944//paus-raksasa-terdampar-di-pantai-nyamplong-kobong-jember-nGzjQTIP4p.jpg
Paus Raksasa Terdampar di Pantai Nyamplong Kobong Jember
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement