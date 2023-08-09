Peneliti Harvard Temukan Fakta Baru Keberadaan Alien, Benarkah Masih Misteri?

JAKARTA - Hingga detik ini, penduduk bumi masih bertanya-tanya, apakah alien benar-benar ada? Peneliti Harvard University Dr Avi Loeb, yang juga seorang astrofisikawan di Harvard University yakin bahwa manusia akan segera mengungkap misteri keberadaan alien dalam kurun waktu kurang dari sebulan.

Dia bahkan menyebut seluruh pertanyaan tentang alien akan terjawab dalam beberapa hari ke depan. Seperti dilansir dari Metro pada Rabu (9/8/2023), Dr Avi Loeb mengaku telah memperhitungkan prediksi ini secara matang. Pernyataan kontroversial ini ia ungkapkan berdasarkan riset terhadap sejumlah pecahan meteor yang jatuh beberapa tahun sebelumnya.

Dr Avi Loeb diketahui telah mengkaji pecahan meteor yang jatuh ke Bumi pada tahun 2014 lalu. Meteor, yang dikenal sebagai CNEOS 2014-01-08 itu sebelumnya terdeteksi oleh project Catalina Sky Survey NASA yang memiliki misi mencari komet dan asteroid yang dapat mengancam Bumi.

Meteor CNEOS 2014-01-08 bergerak dengan kecepatan luar biasa 28 mil per detik, yang jauh lebih cepat daripada asteroid atau komet yang dikenal. Hal ini membuat Dr Avi Loeb percaya bahwa meteor tersebut mungkin berasal dari antarbintang, yang berarti berasal dari sistem bintang lain.

