Masih Jomblo di Kampus? Tenang, Ternyata Justru Lebih Hemat

JAKARTA – Menjadi seorang mahasiswa tentunya dituntut untuk selalu bisa mengatur keuangan dengan baik, terlebih jika mahasiswa tersebut diharuskan untuk merantau atau membayar uang kost di daerah tempat dirinya berkuliah. Salah satu cara untuk berhemat, ternyata dengan memilih untuk tidak pacaran atau jadi jomblo. Kok bisa?

Bayangkan saja, kalau kamu punya pacar, pasti ada kocek yang harus dikeluarkan. Maka jomblo itu pilihan, bukan?

Berbagai cara mahasiswa lakukan agar dirinya dapat mempunyai pegangan uang hingga mendapat transferan berikutnya. Mulai dari bekerja part time hingga memutuskan untuk menabung.

Namun sayangnya, terkadang cara menabung menjadi cara yang paling sulit untuk dilakukan bagi sebagian mahasiswa. Untuk itu, dilansir dari berbagai sumber, Rabu (9/8/2023). Berikut tips cara menabung yang efektif untuk dilakukan oleh mahasiswa agar berhemat, salah satunya memilih untuk tetap jomblo.

Tips Hemat ala Mahasiwa