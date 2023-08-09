Undip Luluskan 4.077 Wisudawan, Siap Songsong Karier Terbaik dan Berintegritas

JAKARTA - Universitas Diponegoro (Undip) melaksanakan upacara wisuda ke-171. Sebanyak 4.077 orang wisudawan siap untuk terjun ke dunia industri dengan ilmu dan integritas yang tinggi.

Semua wisudawan meliputi program Doktor 48 orang; Magister 518 orang; Spesialis 61 orang; Profesi 252 orang; Sarjana 2.697 orang; Sarjana Terapan 282 orang; dan Diploma 219 orang. Wisuda dilaksanakan dalam 14 tahap yakni pada tanggal 8, 9, 14, 15, 16, 18, 21 Agustus 2023 yang bertempat di Gedung Prof. Soedarto, S.H. Kampus Undip Tembalang.

“Sebagai upaya menjaga sinergi antara Undip dengan para lulusannya, Undip mengharapkan kerjasama dari alumni untuk memberikan umpan balik melalui tracer study Undip https://tracerstudy.undip.ac.id,” kata

Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Prof. Faisal, S.E., M.Si., Ph.D., dalam keterangan resmi kepada Okezone, Rabu (8/8/2023).

