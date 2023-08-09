Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Undip Luluskan 4.077 Wisudawan, Siap Songsong Karier Terbaik dan Berintegritas

Marieska Harya Virdhani , Jurnalis-Rabu, 09 Agustus 2023 |17:25 WIB
Undip Luluskan 4.077 Wisudawan, Siap Songsong Karier Terbaik dan Berintegritas
Undip luluskan ribuan wisudawan (Foto: Undip)
A
A
A

 

JAKARTA - Universitas Diponegoro (Undip) melaksanakan upacara wisuda ke-171. Sebanyak 4.077 orang wisudawan siap untuk terjun ke dunia industri dengan ilmu dan integritas yang tinggi.

Semua wisudawan meliputi program Doktor 48 orang; Magister 518 orang; Spesialis 61 orang; Profesi 252 orang; Sarjana 2.697 orang; Sarjana Terapan 282 orang; dan Diploma 219 orang. Wisuda dilaksanakan dalam 14 tahap yakni pada tanggal 8, 9, 14, 15, 16, 18, 21 Agustus 2023 yang bertempat di Gedung Prof. Soedarto, S.H. Kampus Undip Tembalang.

Undip luluskan ribuan wisudawan (Foto: Undip)

“Sebagai upaya menjaga sinergi antara Undip dengan para lulusannya, Undip mengharapkan kerjasama dari alumni untuk memberikan umpan balik melalui tracer study Undip https://tracerstudy.undip.ac.id,” kata 

Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Prof. Faisal, S.E., M.Si., Ph.D., dalam keterangan resmi kepada Okezone, Rabu (8/8/2023).

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/15/65/3095683/ika_undip-REDj_large.jpg
IKA Undip Peduli Balita Bermasalah Gizi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/12/65/3094677/undip-zUFJ_large.jpg
BEM FH Undip Angkat Isu Pembangunan Hukum Nasional di Pekan Progresif 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/19/65/3065184/alumni-undip-beri-konsultasi-hukum-gratis-ini-tujuannya-yNBnqETeaq.jpg
Alumni Undip Beri Konsultasi Hukum Gratis, Ini Tujuannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/14/65/3062930/fk-undip-akui-ada-bullying-ppds-iuran-rp20-rp40-juta-ke-senior-2jphmxVcAC.jpg
FK Undip Akui Ada Bullying PPDS, Iuran Rp20-Rp40 Juta ke Senior
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/07/65/3059819/mahasiswa-s3-unj-belajar-di-undip-z6E5t5fRgu.jfif
Mahasiswa S3 UNJ 'Belajar' di Undip
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/06/65/3059508/kematian-dokter-aulia-risma-lestari-rektor-undip-jangan-perpanjang-perdebatan-tunggu-saja-proses-hukumnya-yO0RdthuLf.jpg
Kematian Dokter Aulia Risma Lestari, Rektor Undip: Jangan Perpanjang Perdebatan, Tunggu Saja Proses Hukumnya
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement