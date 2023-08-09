Simposium PPI Dunia Resmi Dibuka, Fokus Soroti Isu Nasional dan Global

BELANDA — Simposium Internasional XV PPI Dunia resmi dibuka hari ini di pusat Kota Belanda, CIC Rotterdam, Selasa (8/8/2023). Mereka fokus dengan agenda nasional dan internasional.

Acara yang digelar setiap tahun ini dihadiri 52 PPI Negara yang tersebar di tiga kawasan. Tujuannya, menetapkan sejumlah agenda penting organisasi. Di antaranya, penetapan Koordinator PPI Dunia 23/24, pembentukan dewan presidium, sidang organisasi, serta seminar akademik yang membahas isu kebangsaan.

Ketua Pelaksana Simposium PPI Dunia Griselda Audrey mengatakan, seminar akademik pada simposium kali ini menghadirkan pembicara terkemuka untuk mengeksplorasi isu nasional dengan dinamika internasional. Dengan Tema a nation reimagined menekankan pada reposisi Indonesia di tengah komunitas internasional.