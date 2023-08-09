Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

Ribuan Peserta Jambore Pramuka RI Terjebak Topan Khanun di Korsel, Begini Kondisi Terkini

Ervand David , Jurnalis-Rabu, 09 Agustus 2023 |11:54 WIB
Ribuan Peserta Jambore Pramuka RI Terjebak Topan Khanun di Korsel, Begini Kondisi Terkini
Jambore Pramuka RI terjebak topan khanun di Korea Selatan (Foto: Ervan David)
A
A
A

 

KOREA SELATAN - Jambore Pramuka se-dunia terhempas topan Khanun. Peserta termasuk ratusan peserta Jambore Pramuka asal Jawa Barat. Kondisi terkini, semuanya dipastikan aman.

Pemerintah Korea Selatan mulai melakukan pemindahan puluhan ribu peserta Jambore Pramuka dari bumi perkemahan Sae Man-Geum ke Seoul Korea Selatan seiring datangnya topan khanun. Dari 1500 peserta Indonesia, 513 merupakan kontingen Pramuka asal Jawa Barat.

Pemprov Jabar memastikan peserta dari Jawa Barat dalam keadaan sehat dan saat ini tengah dilakukan evakuasi ke tempat yang lebih aman. Dalam video amatir dari Kwarda Jabar nampak suhu panas terlihat di perkemahan tersebut.

Halaman:
1 2
