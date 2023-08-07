Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

10 Kampus Top Dunia dengan Biaya SPP Termahal

Azahra Kaulika Irawansyah , Jurnalis-Senin, 07 Agustus 2023 |14:58 WIB
10 Kampus Top Dunia dengan Biaya SPP Termahal
10 kampus top dunia dengan SPP termahal (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA – 10 kampus top dunia dengan biaya SPP termahal ini bisa menjadi rekomendasi untuk kamu. Biaya kuliah terdiri dari SPP atau Sumbangan Pembinaan Pendidikan, yang diperuntukkan untuk menunjang kebutuhan perguruan tinggi.

SPP juga dana yang harus dibayarkan oleh mahasiswa dan akan dipergunakan untuk pembinaan pendidikan di perguruan tinggi. Namun, beberapa kampus ini juga membuka peluang beasiswa untuk pelajar internasional, termasuk Indonesia.

 BACA JUGA:

Berikut 10 kampus top dunia dengan biaya SPP termahal yang Okezone rangkum dari berbagai sumber, Senin (7/8/2023):

10 Kampus Top Dunia dengan SPP termahal

 

1. Harvey Mudd College

Universitas Harvey Mudd College (HMC) terletak di Claremont, California, Amerika Serikat merupakan universitas dengan biaya termahal di dunia. Biaya yang dikeluarkan tiap tahunnya adalah USD67.255 atau berkisar Rp1,04 miliar. Universitas ini sudah dibuka untuk umum sejak tahun 1957 dan terus berkembang hingga saat ini telah menjadi universitas top dunia dengan banyak mencetak ilmuwan yang mandiri dan berkualitas.

2. Columbia University

Universitas Columbia terletak di New York, Amerika Serikat (AS) merupakan salah satu dari universitas yang paling terkenal di AS. Biaya yang dikeluarkan tiap tahun USD66.383 atau berkisar Rp1,03 miliar. Universitas ini sudah didirikan pada tahun 1754 sebagai King’s College dan disebut sebagai institusi tertua di New York.

3. New York University

 

Universitas New York University (NYU) merupakan universitas paling berprestise di Amerika. Biaya yang dikeluarkan tiap tahun, yaitu USD65.860 atau berkisar Rp1,02 miliar. Universitas ini didirikan sejak tahun 1831 dan juga merupakan inovator dalam pendidikan tinggi.

 BACA JUGA:

4. Massachusetts Institute of Technology (MIT)

 

Massachusetts Institute of Technology (MIT) merupakan institusi riset swasta yang berlokasi di Cambridge, Massachusetts, Amerika Serikat. Biaya yang dikeluarkan tiap tahun USD65.500 atau berkisar Rp1,01 miliar. Universitas ini mulai dibuka sejak tahun 1865 dan saat ini MIT selalu konsisten berada di peringkat 10 universitas terbaik di dunia dalam bidang Ilmu Teknologi.

5. University of Oxford

University of Oxford merupakan universitas tertua yang berlokasi di kota Oxford, Inggris, Britania Raya. University of Oxford menjadi universitas favorit bagi para mahasiswa internasional dengan biaya yang dikeluarkan tiap tahun USD62.000 atau berkisar Rp963 juta. University of Oxford ini didirikan pada sekitar abad ke-11 dan menjadikan universitas tertua kedua di dunia setelah Universitas Bologna.

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/24/65/2926296/5-jurusan-kuliah-teknik-yang-banyak-dibutuhkan-di-dunia-kerja-pilih-mana-fxGalOYE8Q.jpg
5 Jurusan Kuliah Teknik yang Banyak Dibutuhkan di Dunia Kerja, Pilih Mana?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/22/65/2887950/ini-5-jurusan-kuliah-favorit-para-ceo-top-dunia-OVk4YHtNgY.jpg
Ini 5 Jurusan Kuliah Favorit Para CEO Top Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/09/65/2879873/10-alasan-masuk-jurusan-ilmu-komunikasi-5bnjIqAATv.jfif
10 Alasan Masuk Jurusan Ilmu Komunikasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/30/65/2873839/raih-peluang-lolos-ptn-dengan-ikut-simulasi-snbt-2024-simak-link-dan-caranya-5HbNE05aqy.jpg
Raih Peluang Lolos PTN dengan Ikut Simulasi SNBT 2024, Simak Link dan Caranya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/26/65/2871779/ingin-kuliah-di-vietnam-ini-daftar-5-kampus-internasional-terbaik-CrA903RgSI.jpg
Ingin Kuliah di Vietnam, Ini Daftar 5 Kampus Internasional Terbaik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/21/65/2868286/inilah-10-fakultas-kedokteran-terbaik-di-indonesia-versi-edurank-2023-8aDaI4rAxM.jpg
Inilah 10 Fakultas Kedokteran Terbaik di Indonesia versi Edurank 2023
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement