10 Kampus Top Dunia dengan Biaya SPP Termahal

JAKARTA – 10 kampus top dunia dengan biaya SPP termahal ini bisa menjadi rekomendasi untuk kamu. Biaya kuliah terdiri dari SPP atau Sumbangan Pembinaan Pendidikan, yang diperuntukkan untuk menunjang kebutuhan perguruan tinggi.

SPP juga dana yang harus dibayarkan oleh mahasiswa dan akan dipergunakan untuk pembinaan pendidikan di perguruan tinggi. Namun, beberapa kampus ini juga membuka peluang beasiswa untuk pelajar internasional, termasuk Indonesia.

BACA JUGA:

Berikut 10 kampus top dunia dengan biaya SPP termahal yang Okezone rangkum dari berbagai sumber, Senin (7/8/2023):

10 Kampus Top Dunia dengan SPP termahal

1. Harvey Mudd College

Universitas Harvey Mudd College (HMC) terletak di Claremont, California, Amerika Serikat merupakan universitas dengan biaya termahal di dunia. Biaya yang dikeluarkan tiap tahunnya adalah USD67.255 atau berkisar Rp1,04 miliar. Universitas ini sudah dibuka untuk umum sejak tahun 1957 dan terus berkembang hingga saat ini telah menjadi universitas top dunia dengan banyak mencetak ilmuwan yang mandiri dan berkualitas.

2. Columbia University

Universitas Columbia terletak di New York, Amerika Serikat (AS) merupakan salah satu dari universitas yang paling terkenal di AS. Biaya yang dikeluarkan tiap tahun USD66.383 atau berkisar Rp1,03 miliar. Universitas ini sudah didirikan pada tahun 1754 sebagai King’s College dan disebut sebagai institusi tertua di New York.

3. New York University

Universitas New York University (NYU) merupakan universitas paling berprestise di Amerika. Biaya yang dikeluarkan tiap tahun, yaitu USD65.860 atau berkisar Rp1,02 miliar. Universitas ini didirikan sejak tahun 1831 dan juga merupakan inovator dalam pendidikan tinggi.

BACA JUGA:

4. Massachusetts Institute of Technology (MIT)

Massachusetts Institute of Technology (MIT) merupakan institusi riset swasta yang berlokasi di Cambridge, Massachusetts, Amerika Serikat. Biaya yang dikeluarkan tiap tahun USD65.500 atau berkisar Rp1,01 miliar. Universitas ini mulai dibuka sejak tahun 1865 dan saat ini MIT selalu konsisten berada di peringkat 10 universitas terbaik di dunia dalam bidang Ilmu Teknologi.

5. University of Oxford

University of Oxford merupakan universitas tertua yang berlokasi di kota Oxford, Inggris, Britania Raya. University of Oxford menjadi universitas favorit bagi para mahasiswa internasional dengan biaya yang dikeluarkan tiap tahun USD62.000 atau berkisar Rp963 juta. University of Oxford ini didirikan pada sekitar abad ke-11 dan menjadikan universitas tertua kedua di dunia setelah Universitas Bologna.