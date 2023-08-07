Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

ITS Resmi Kukuhkan 6.188 Maba, Ini Pesan Nadiem Makarim

Marieska Harya Virdhani , Jurnalis-Senin, 07 Agustus 2023 |14:17 WIB
ITS Resmi Kukuhkan 6.188 Maba, Ini Pesan Nadiem Makarim
ITS kukuhkan ribuan mahasiswa baru (Foto: ITS)
A
A
A

SURABAYA - Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) resmi mengukuhkan 6.188 orang mahasiswa baru alias maba baik dari jenjang sarjana (S1) dan sarjana terapan (D4). Kegiatan pengukuhan ini dilaksanakan secara luring di Stadion ITS, Senin (7/8/2023) pagi.

Guna menyemangati para maba, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) RI Nadiem Anwar Makarim BA MBA ikut hadir memberikan sambutan secara virtual. Dalam sambutannya, Nadiem menekankan bahwa menjadi mahasiswa berarti menjadi orang yang memiliki kreativitas tinggi dan menjadi ujung tombak kemajuan Bangsa Indonesia.

 BACA JUGA:

“Melalui program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), mahasiswa akan memiliki wadah untuk meraih cita-citanya,” ujarnya memotivasi secara virtual.

Selanjutnya, Ketua Majelis Wali Amanat (MWA) ITS Prof Dr Ir KH Mohammad Nuh DEA mengatakan, menjadi mahasiswa ITS merupakan salah satu anugerah yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa karena tidak semua calon mahasiswa memiliki kesempatan diterima di ITS. Ia juga menyampaikan bahwa menjadi mahasiswa ITS tentu memiliki tanggung jawab yang besar, yakni menjadi pembelajar sejati.

“Pembelajar sejati dibutuhkan oleh seluruh mahasiswa karena persoalan ke depan akan semakin rumit,” kata M Nuh.

Halaman:
1 2
