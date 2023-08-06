SMA Pradita Dirgantara Ikut Serta Pecahkan Rekor Dunia Angklung 2023

JAKARTA – SMA Pradita Dirgantara Solo di Boyolali (SMA PD) turut berpartisipasi dalam pemecahan rekor dunia atau disebut Guinness World of Records (GWR) Angklung 2023 yang digelar di Gelora Bung Karno (GBK), Sabtu (5/8/2023) kemarin.

Rekor pergelaran angklung yang dicatat oleh Guinness World Records (GWR) ini diikuti oleh 15.110 peserta dari seluruh penjuru Nusantara.

Pemecahan rekor dunia ini diinisiasi oleh Organisasi Aksi Solidaritas Era Kabinet Indonesia Maju (OASE KIM) yang merupakan perhimpunan istri-istri anggota kabinet Indonesia Maju dan merupakan salah satu upaya dalam mendukung pelestarian budaya bangsa.

Angklung juga telah mendapatkan pengakuan dunia sebagai Karya Agung Warisan Budaya Lisan dan Nonbendawi Manusia dari UNESCO sejak November 2010.

Nanny Hadi Tjahjanto, founder SMA PD yang juga turut hadir pada kesempatan ini turut bangga dan memberikan semangat kepada 80 siswa SMA PD yang turut hadir di GBK.