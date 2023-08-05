Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Maba Seru-seruan Ikuti Ospek, Pengenalan Kampus Wajib Bebas Bullying

Marieska Harya Virdhani , Jurnalis-Sabtu, 05 Agustus 2023 |11:45 WIB
Maba Seru-seruan Ikuti Ospek, Pengenalan Kampus Wajib Bebas Bullying
A
A
A

JAKARTA - Sejumlah perguruan tinggi saat ini tengah menyelenggarakan Orientasi Studi dan Pengenalan Kampus (Ospek). Tujuannya untuk memperkenalkan kehidupan kampus menjelang tahun ajaran baru perkuliahan.

Sejumlah kampus memiliki nama atau istilah sendiri terkait Ospek. Misalnya, Universitas Indonesia (UI) menyebut istilah Ospek dengan OKK UI atau Orientasi Kegiatan Kampus. Lalu ITB menyebut Ospek dengan OSKM atau Orientasi Studi Keluarga Mahasiswa. Kemudian, Universitas Gadjah Mada (UGM) memiliki nama sendiri untuk Ospek yakni PPSMB atau Pelatihan Pembelajar Sukses bagi Mahasiswa Baru.

 BACA JUGA:

Dalam laman Kemdikbud, dikutip Sabtu (5/8/2023), Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru (PKKMB) merupakan wahana bagi [emimpin perguruan tinggi untuk memperkenalkan dan mempersiapkan Mahasiswa baru dalam proses transisi menjadi mahasiswa yang dewasa dan mandiri, serta mempercepat proses adaptasi mahasiswa dengan lingkungan yang baru dan memberikan bekal untuk keberhasilannya menempuh pendidikan di perguruan tinggi. Selain itu, pelaksanaan PKKMB juga diharapkan dapat untuk memberikan pembekalan kepada mahasiswa baru agar dapat lebih cepat beradaptasi dengan lingkungan kampus dan sistem pendidikan di perguruan tinggi.

Pelaksanaan PKKMB merupakan tanggung jawab pimpinan perguruan tinggi, sedangkan unsur lainnya seperti dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa ikut membantu pelaksanaan kegiatan ini. Oleh karenanya implementasi PKKMB perlu diperkuat dengan peraturan internal perguruan tinggi agar terhindar dari pelanggaran tata tertib, norma, etika, dan hukum serta tetap memperhatikan protokol kesehatan pencegahan penyebaran Covid-19.

Halaman:
1 2
