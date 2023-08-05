Ingin Kuliah Jurusan Fashion Design di Korsel? Cek Daftar Kampus Mode Terbaik

JAKARTA - Memiliki minat dan bakat di dunia mode tentunya bisa dikembangkan dengan mengasah ilmu di perguruan tinggi. Salah satunya dengan mengambil jurusan fashion design untuk menjadi desainer mode atau fashion. Cinta dengan budaya K-Pop atau Korean Wave, mungkin membuat kamu terinspirasi untuk belajar tentang fashion di negeri Ginseng.

Jika masih bingung kampus mana yang harus dipilih jika ingin kuliah mode di Korea Selatan, dilansir dari CEOWORLD, Sabtu (5/8/2023), mengejar profesi di bidang fashion design akan membuka pintu ke beberapa peluang.

Berkat media sosial dan saluran digital lainnya, industri khusus ini berkembang pesat, dan orang-orang sekarang dapat memamerkan keahlian mereka. Fashion sudah menjadi bagian dari gaya hidup dan identitas seseorang atau budaya suatu bangsa.

Sekarang mari kita lihat beberapa perguruan tinggi terbaik di Korea Selatan dengan jurusan fashion design atau mode. Kampus mana saja sih?

Kampus Mode di Korea Selatan

1.Chungkang College of Cultural Industries

Chungkang adalah universitas pertama Korea yang dikhususkan untuk industri budaya. Sejak saat itu, perguruan tinggi telah membangun beberapa infrastruktur pendidikan unik untuk produksi kreatif berbasis studio dan memasukkan kursus kurikulum praktis. Institut ini merupakan salah satu pilihan utama bagi kandidat yang ingin memasuki industri fashion.

Akademi berfokus pada pengembangan bakat siswa dalam bisnis dan desain dan memberikan berbagai program sarjana, yang menjadikannya pilihan terbaik bagi para calon.

2.Sungkyunkwan University

Sungkyunkwan adalah lembaga terkenal yang memiliki tempat khusus dalam sejarah Korea. Perguruan tinggi memberikan pelatihan dan pendidikan oleh para filsuf terkemuka. Perguruan tinggi mengikuti prinsip kesopanan, kebajikan, kebenaran, dan kebijaksanaan, bersama dengan inovasi pengajaran dengan kemanusiaan.

3.Yong-In University

Universitas Yongin adalah perguruan tinggi terkenal di Korea Selatan dan merupakan sekolah pengakuan akademik empat tahun yang diakui. Institut mengambil pendekatan unik untuk domain dan memberikan kursus terbaik untuk sarjana dalam hal kursus desain fashion. Calon yang mendaftar di kursus mendapatkan kesempatan untuk memulai karir mereka dengan cara terbaik.

4.Kongju National University

Universitas Nasional Kongju didirikan sebagai universitas guru provinsi dan dengan cepat berkembang menjadi perguruan tinggi desain mode terbaik di Korea Selatan. Universitas memiliki tiga kampus di Yesan, Gongju, dan Cheonan, yang disebut tri-kampus KNU.

Dengan lebih dari 20.000 pelajar, Universitas Nasional Kongju telah menjadi salah satu universitas besar di Korea. Pendirian menawarkan beberapa program menarik bagi siswa, bersama dengan memberikan pilihan untuk bekerja dengan organisasi di seluruh dunia untuk mengembangkan keterampilan mereka.