HOME EDUKASI SEKOLAH

HUT Kemerdekaan Indonesia, Siswa SD Semangat Sambut 17 Agustus

Erwin Eka Pratama , Jurnalis-Sabtu, 05 Agustus 2023 |09:15 WIB
HUT Kemerdekaan Indonesia, Siswa SD Semangat Sambut 17 Agustus
Siswa SD semangat mengikuti berbagai lomba 17 Agustus (Foto: Erwin Eka Pratama)
A
A
A


SULAWESI SELATAN - Menyambut perayaan kemerdekaan 17 Agustus mendatang, anak-anak usia dini dan sekolah dasar (SD) di Parepare Sulawesi Selatan antusias mengikuti berbagai lomba. Berbagai kegiatan unik dilakukan dalam rangka memeriahkan HUT RI ke-78 di kelurahan Wattang Bacukiki, kota Parepare, Sulawesi Selatan.

Salah satunya lomba makan kerupuk dan lomba memasukan paku ke botol, yang menjadi lomba favorit dari anak anak usia dini dan SD. Para siswa terlihat antusias untuk beradu kecepatan baik menghabiskan kerupuk yang disiapkan panitia.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
