Mengenal Serunya Ilmu Public Relations, Jurusan Kuliah Prilly Latuconsina

JAKARTA - Salah satu cabang ilmu komunikasi adalah Public Relations atau PR. Jurusan ini menjadi andalan setiap organisasi atau perusahaan untuk membangun brand image atau citra. Salah satu selebriti yang juga lulusan jurusan ini adalah Prilly Latuconsina.

Pemeran film Danur itu meraih predikat Cumlaude tahun 2018 usai menempuh studi S1 di London School of Public Relations (LSPR). Dia menempuh studi hanya 3,5 tahun pada tahun 2021.

Apa itu jurusan public relations? Seperti apa peluang dan prospek karier di masa depan?

Dilansir dari laman Public Relations Society of America, Jumat (4/8/2023), PR atau Public Relations adalah praktik formal dari apa yang sekarang sering disebut sebagai humas. Praktik ini sudah ada sejak awal abad ke-20. Dan peran humas atau PR adalah sebagai wajah dari sebuah organisasi.

Sejak saat itu, PR telah didefinisikan dengan berbagai cara, definisi tersebut sering berkembang seiring dengan perubahan peran PR dan kemajuan teknologi.

Definisi paling awal menekankan agen pers dan publisitas, sedangkan definisi yang lebih modern menggabungkan konsep keterlibatan dan membangun hubungan.

Definisi PR yang lebih modern disusun beberapa dekade kemudian, definisi yang masih berlaku sampai sekarang. PR adalah hubungan masyarakat mempengaruhi, melibatkan, dan membangun hubungan dengan pemangku kepentingan utama di berbagai platform untuk membentuk dan membingkai persepsi publik terhadap suatu organisasi.

Humas juga mencakup hal-hal seperti mengantisipasi, menganalisis, dan menafsirkan opini publik, sikap, dan masalah yang mungkin berdampak, baik atau buruk, pada operasi dan rencana organisasi. Menasihati manajemen di semua tingkatan dalam organisasi sehubungan dengan keputusan kebijakan, rangkaian tindakan dan komunikasi — termasuk komunikasi krisis — dengan mempertimbangkan konsekuensi publik mereka dan tanggung jawab sosial atau kewarganegaraan organisasi.

Melindungi reputasi organisasi. Meneliti, melakukan dan mengevaluasi, secara berkelanjutan, program aksi dan komunikasi untuk mencapai pemahaman publik yang diperlukan untuk keberhasilan tujuan organisasi.