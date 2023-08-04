Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Beasiswa Unggulan Kemendikbud 2023 Dibuka, Ini Jadwal, Syarat hingga Cara Daftarnya

Marieska Harya Virdhani , Jurnalis-Jum'at, 04 Agustus 2023 |11:28 WIB
Beasiswa Unggulan Kemendikbud 2023 Dibuka, Ini Jadwal, Syarat hingga Cara Daftarnya
Beasiswa Unggulan Kemendikbud 2023 resmi dibuka (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Beasiswa Unggulan Kemendikbud resmi dibuka pada 3 Agustus 2023. Ini menjadi kabar baik bagi kamu yang sedang berburu beasiswa. Sejumlah persyaratan dan syarat pendaftaran juga sudah diumumkan.

Dari laman resmi Kemdikbud, dikutip Jumat (4/8/2023), terdapat sejumlah tahapan untuk mendaftar beasiswa tersebut. Pendaftaran dibuka sejak tanggal 3 Agustus hingga 17 Agustus 2023.

Jadwal Beasiswa Unggulan 2023

1 Pendaftaran Beasiswa Unggulan 3-17 Agustus

2 Seleksi Tahap I 18-22 Agustus

3 Pengumuman Hasil Seleksi Tahap I 23 Agustus

4 Seleksi Tahap II 4-12 September

5 Pengumuman Hasil Seleksi Tahap II 18 September

5 Pembekalan dan Penjelasan Teknis Penandatanganan Kontrak 21-30 September

 BACA JUGA:

Syarat Dokumen Beasiswa Unggulan 2023

Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Kartu Tanda Mahasiswa (khusus Ongoing).

Sertifikat Bahasa Inggris untuk tujuan perguruan tinggi luar negeri.

Rencana studi bagi program magister.

Proposal penelitian disertasi bagi program doktor.

Surat rekomendasi dari akademisi atau institusi terkait.

Surat pernyataan pendaftar Beasiswa Unggulan

Surat Penerimaan/Keterangan Lulus/LoA Unconditional dari Perguruan Tinggi.

Sertifikat Bahasa Indonesia untuk tujuan perguruan tinggi dalam negeri dan luar negeri yang diterbitkan oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbud Ristek.

Surat Keterangan Aktif Kuliah yang diterbitkan oleh Perguruan Tinggi.

Kartu Hasil Studi (KHS) semester 1 dan 2 (khusus On-Going).

Ijazah dan transkrip nilai terakhir.

infografis

