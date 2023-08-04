Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

10 Sekolah Indonesia Gabung Kemitraan dengan Sekolah Australia, Ini Daftarnya

Nasya Emmanuela Lilipaly , Jurnalis-Jum'at, 04 Agustus 2023 |16:55 WIB
10 Sekolah Indonesia Gabung Kemitraan dengan Sekolah Australia, Ini Daftarnya
10 Sekolah Indonesia Gabung Kemitraan dengan Australia (Foto: Shutterstock)
JAKARTA - 10 sekolah Indonesia bergabung dalam program kemitraan sekolah Building Relationships through Intercultural Dialogue and Growing Engagement (BRIDGE) Australia-Indonesia.

Hal ini ditandai dengan nota penandatanganan kesepahaman di Jakarta pada Kamis 3 Agustus 2023 dan akan segera terhubung dengan sekolah-sekolah mitra di Australia.

Program BRIDGE bertujuan untuk membangun hubungan antara sekolah dan komunitas sekolah Indonesia dan Australia serta memberikan akses terhadap pengetahuan dan keterampilan baru bagi para guru Indonesia dan Australia yang berpartisipasi.

BRIDGE telah berjalan selama 15 tahun dan sejauh ini telah membentuk sebanyak 210 kemitraan sekolah Indonesia-Australia.

Dua guru terpilih dari masing-masing sekolah BRIDGE Indonesia yang baru akan memiliki kesempatan untuk merasakan pengalaman mengunjungi sekolah dan tinggal bersama guru mitra mereka di Australia.

"Saya yakin para pengajar akan memanfaatkan kesempatan unik ini untuk mengembangkan keterampilan mereka dan bertukar pengetahuan dengan rekan-rekan mereka di Australia melalui partisipasinya dalam program BRIDGE," ujar Duta Besar Australia untuk Indonesia Penny Williams PSM dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Jumat (4/8/2023).

Topik Artikel :
SMA SMP SD Sekolah Indonesia Sekolah
