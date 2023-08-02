Cara Mudah Daftar Beasiswa BCA 2024 bagi Lulusan SMA/SMK

JAKARTA - Cara mudah daftar beasiswa BCA 2024 bagi lulusan SMA/SMK. BCA membuka kembali pendaftaran bagi siswa SMA/SMK yang ingin ikut Beasiswa BCA.

Beasiswa BCA diperuntukan bagi siswa SMA/SMK kelas 12 atau telah lulus SMA/SMK untuk berkuliah di BCA Learning Institute pada tahun 2024. Beasiswa BCA merupakan program Corporate Social Responsibility BCA dengan menyasar lulusan SMK/SMA yang berprestasi.

Diketahui Beasiswa yang diselenggarakan BCA ini terbagi menjadi dua program yakni Program Pendidikan Bisnis dan Perbankan (PPBP) dan Program Pendidikan Teknik Informatika (PPTI). Terdapat kualifikasi untuk ikut serta ke dalam program Beasiswa BCA.

Program Pendidikan Bisnis dan Perbankan (PPBP) berlangsung selama 30 bulan bagi lulusan SMA / SMK yang berprestasi dari seluruh jurusan dan memiliki minat di bidang Bisnis dan Perbankan. Sedangkan Program Pendidikan Teknik Informatika (PPTI) ditujukan bagi lulusan SMA dari jurusan IPA / SMK dari jurusan yang berkaitan dengan teknik informatika yang berprestasi dan memiliki minat di bidang Teknik Informatika.

Selain kegiatan belajar yang dilakukan di kelas, peserta juga wajib mengikuti program on the job training di unit kerja BCA, mendapatkan pembekalan soft skill, seperti kepemimpinan, kerja tim, pembentukan karakter dan perencanaan keuangan.

Program ini tidak memiliki ikatan dinas. Namun peserta akan diberikan kesempatan untuk bekerja di BCA jika telah menyelesaikan program tersebut, sesuai dengan kebutuhan perusahaan.