Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Ini 10 PTN Terbaik di Indonesia Versi Webometrics 2023

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Rabu, 02 Agustus 2023 |10:26 WIB
Ini 10 PTN Terbaik di Indonesia Versi Webometrics 2023
10 PTN Terbaik di Indonesia Versi Webometrics 2023 (Foto: Shutterstock)
A
A
A

JAKARTA - 10 Perguruan Tinggi Negeri (PTN) terbaik di Indonesia versi Webometrics 2023 akan diulas dalam artikel ini.

Lembaga pemeringkatan universitas, Webometrics mengeluarkan rangking PTN terbaik di Indonesia versi Juli 2023. Pemeringkatan ini menggunakan indikator webometrik (semua misi) dan bibliometrik (misi penelitian).

Tentu pemeringkatan ini menjadi tolak ukur bagi calon mahasiswa yang ingin berkuliah di PTN terbaik di Indonesia.

Berikut ini 10 PTN terbaik di Indonesia versi Webometrics 2023 per Juli seperti dilansir dari laman Webometrics, Jakarta, Rabu (2/8/2023).

1. Universitas Indonesia

Peringkat dunia: 561

2. Universitas Gadja Mada

Peringkat dunia: 694


3. Institut Teknologi Bandung

Peringkat dunia: 786

4. Universitas Brawijaya

Peringkat dunia: 797


5. Universitas Airlangga

Peringkat dunia: 865

Infografis PTN

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/12/65/3176199/kampus-5fAJ_large.jpg
Daftar PTN dengan Jurusan Teknik Sipil Terbaik sebagai Referensi SNBP 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/05/65/3174593/kampus-qZlz_large.jpg
Daftar 5 PTN dengan Jurusan Hukum Terbaik Untuk Referensi SNBP 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/65/3173802/ptn-CcNA_large.jpg
Daftar 5 PTN dengan Jurusan Hukum Terbaik Untuk Referensi SNBP 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/18/65/3170909/kampus-lWHP_large.jpg
Daftar PTN Penerima Mahasiswa KIP Kuliah Terbanyak, Bisa Jadi Referensi SNBP 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/18/65/3156232/ptn-5AVb_large.jpg
Daftar PTN yang Masih Buka Jalur Mandiri Juli 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/04/65/3144648/kampus-gl8d_large.jpg
10 PTN Buka Jalur Mandiri Tanpa Tes 2025
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement