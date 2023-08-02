JAKARTA - 10 Perguruan Tinggi Negeri (PTN) terbaik di Indonesia versi Webometrics 2023 akan diulas dalam artikel ini.
Lembaga pemeringkatan universitas, Webometrics mengeluarkan rangking PTN terbaik di Indonesia versi Juli 2023. Pemeringkatan ini menggunakan indikator webometrik (semua misi) dan bibliometrik (misi penelitian).
Tentu pemeringkatan ini menjadi tolak ukur bagi calon mahasiswa yang ingin berkuliah di PTN terbaik di Indonesia.
Berikut ini 10 PTN terbaik di Indonesia versi Webometrics 2023 per Juli seperti dilansir dari laman Webometrics, Jakarta, Rabu (2/8/2023).
1. Universitas Indonesia
Peringkat dunia: 561
2. Universitas Gadja Mada
Peringkat dunia: 694
3. Institut Teknologi Bandung
Peringkat dunia: 786
4. Universitas Brawijaya
Peringkat dunia: 797
5. Universitas Airlangga
Peringkat dunia: 865