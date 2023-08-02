Ini 10 PTN Terbaik di Indonesia Versi Webometrics 2023

10 PTN Terbaik di Indonesia Versi Webometrics 2023 (Foto: Shutterstock)

JAKARTA - 10 Perguruan Tinggi Negeri (PTN) terbaik di Indonesia versi Webometrics 2023 akan diulas dalam artikel ini.

Lembaga pemeringkatan universitas, Webometrics mengeluarkan rangking PTN terbaik di Indonesia versi Juli 2023. Pemeringkatan ini menggunakan indikator webometrik (semua misi) dan bibliometrik (misi penelitian).

Tentu pemeringkatan ini menjadi tolak ukur bagi calon mahasiswa yang ingin berkuliah di PTN terbaik di Indonesia.

Berikut ini 10 PTN terbaik di Indonesia versi Webometrics 2023 per Juli seperti dilansir dari laman Webometrics, Jakarta, Rabu (2/8/2023).

1. Universitas Indonesia

Peringkat dunia: 561

2. Universitas Gadja Mada

Peringkat dunia: 694





3. Institut Teknologi Bandung

Peringkat dunia: 786

4. Universitas Brawijaya

Peringkat dunia: 797





5. Universitas Airlangga

Peringkat dunia: 865