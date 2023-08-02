10 Contoh Karya Seni Musik, Pengertian dan Fungsinya Lengkap

JAKARTA- Beberapa contoh karya seni musik menjadi salah satu mata pelajaran yang perlu dikuasai oleh pelajar.

Sebagai informasi, karya seni musik merupakan sebuah hasil ekspresi dan ciptaan seni yang dbuat oleh seniman dengan menggabungkan sebuah irama dan suara. Karya seni tersebut tentu menjadi sejarah dan riwayat penting untuk dilestarikan sebagai warisan budaya sekaligus hiburan bagi banyak orang.

Berikut penjelasan contoh karya seni musik beserta pengertian dan fungsinya:

- Pengertian Karya Seni Musik

Perlu dipahami bahwa karya seni musik merupakan hasil cipta sebagai bentuk pengungkapan perasaan dan emosi yang dituangkan dalam bentuk suara atau audio dengan memperhatikan unsur-unsurnya berupa sehingga menghasilkan nada yang indah. Dengan begitu dapat diartikan secara singkat bahwa Seni adalah hasil karya atas pemikiran dan pengungkapan rasa seseorang dengan memerhatikan nilai estetika atau keindahan.

Seni musik bisa berasal dari anggota tubuh manusia (internal) maupun dari alat musik. Dengan bahasa lain, seni musik ini terdiri atas bernyanyi dan memainkan alat musik.