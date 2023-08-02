Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

10 Contoh Karya Seni Musik, Pengertian dan Fungsinya Lengkap

Bertold Ananda , Jurnalis-Kamis, 03 Agustus 2023 |07:43 WIB
10 Contoh Karya Seni Musik, Pengertian dan Fungsinya Lengkap
Ilustrasi (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA- Beberapa contoh karya seni musik menjadi salah satu mata pelajaran yang perlu dikuasai oleh pelajar.

Sebagai informasi, karya seni musik merupakan sebuah hasil ekspresi dan ciptaan seni yang dbuat oleh seniman dengan menggabungkan sebuah irama dan suara. Karya seni tersebut tentu menjadi sejarah dan riwayat penting untuk dilestarikan sebagai warisan budaya sekaligus hiburan bagi banyak orang.

Berikut penjelasan contoh karya seni musik beserta pengertian dan fungsinya:

- Pengertian Karya Seni Musik

Perlu dipahami bahwa karya seni musik merupakan hasil cipta sebagai bentuk pengungkapan perasaan dan emosi yang dituangkan dalam bentuk suara atau audio dengan memperhatikan unsur-unsurnya berupa sehingga menghasilkan nada yang indah. Dengan begitu dapat diartikan secara singkat bahwa Seni adalah hasil karya atas pemikiran dan pengungkapan rasa seseorang dengan memerhatikan nilai estetika atau keindahan.

Seni musik bisa berasal dari anggota tubuh manusia (internal) maupun dari alat musik. Dengan bahasa lain, seni musik ini terdiri atas bernyanyi dan memainkan alat musik.

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/18/3182647//toilet_emas_america_pernah_dicuri_dari_salah_satu_istana_di_inggris-URWA_large.jpg
Terbuat dari Emas, Toilet Bekas Ini Dilelang Seharga Rp166,8 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/11/598/3130135//dangdut_24_karat-atmg_large.jpg
Dangdut 24 Karat, Persembahan Spesial MNCTV untuk Penikmat Musik Dangdut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/17/205/3105485//ridho_rhoma-1nuF_large.jpeg
Antusiasme Tinggi, Lomba Cipta Lagu Dangdut Diikuti Peserta Luar Negeri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/16/406/3105139//dua_seniman_kawakan_adakan_pameran_seni_di_jakarta-tpIQ_large.jpg
Pecinta Seni Merapat, Dua Seniman Kawakan Pamerkan Karya Terbaik di Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/406/3093642//instalasi_seni_paus_raksasa-SR7y_large.jpg
Penampakan Paus Pink ‘Terdampar’ di Tanah Lot, Ternyata Bawa Pesan Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/13/406/3085496//foto-vUlR_large.png
Usung Seni Kontemporer, Lukisan Ini Tunjukkan Sisi Terang dan Gelap Manusia
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement