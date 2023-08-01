Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

Viral Siswa SMK Bawa Bekal Makanan Buatan Mama ke Sekolah, Endingnya Bikin Haru!

Marieska Harya Virdhani (Okezone) , Jurnalis-Selasa, 01 Agustus 2023 |19:04 WIB
Viral Siswa SMK Bawa Bekal Makanan Buatan Mama ke Sekolah, Endingnya Bikin Haru!
Viral siswa SMKN 1 Tangerang Selatan bawa bekal (Foto: TikTok)
A
A
A

JAKARTA - Potret inspirasi wujud rasa cinta anak kepada orangtuanya ditunjukkan oleh pelajar SMKN 1 Tangerang Selatan. Siswa laki-laki di sana tidak malu membawa bekal ke sekolah.

Justru dengan bangga mereka makan bareng-bareng dengan siswa lainnya saat jam istirahat. Menunya beragam, dan ditempatkan di dalam wadah atau kotak makan.

Dalam akun TikTok @qurriyah9 terungkap bahwa mereka memang membawa bekal buatan Mama. Suara sang narator melakukan tanya jawab kepada para siswa. Captionnya berjudul "Terima kasih buat ibu sedunia, ternyata masakan ibu/Mamag emang paling enak, sekaligus membiasakan anak untuk berhemat dan mengurangi produksi sampah dari kemasan plastik pada jajanan/minuman".

"Enakan masakan mamanya apa jajan," tanya pemilik akun.

"Masakan mama," jawab salah satu siswa dengan memakai topi bertuliskan SMKN 1 Tangerang Selatan.

"Enak gak," tanya pemilik akun kepada siswa lain.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
