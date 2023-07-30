Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Viral! Jawaban Kocak Wisudawan ITB saat Isi Kuesioner, Minta Kopi Gratis hingga Ditinggal Nikah

Diana Aslamiyyah , Jurnalis-Minggu, 30 Juli 2023 |16:00 WIB
Viral! Jawaban Kocak Wisudawan ITB saat Isi Kuesioner, Minta Kopi Gratis hingga Ditinggal Nikah
Foto: Humas ITB
A
A
A

JAKARTA- Wisuda menjadi moment yang sangat dinantikan oleh para mahasiswa setelah melalui proses perkuliahan yang relatif panjang. Pada beberapa kampus biasanya calon wisudawan diminta untuk mengisi kuesioner untuk kenang-kenangan.

Kuisioner ini nantinya akan dibacakan di depan umum pada saat hari wisuda ataupun hanya disimpan saja. Seperti yang terjadi pada saat acara wisuda Institut Teknologi Bandung (ITB), kuisioner beberapa wisudawan di universitas ini dibacakan pada hari wisuda.

Beberapa moment pembacaan kuisioner wisudawan pun beberapa menjadi viral sebab jawaban-jawaban nya yang dianggap 'nyeleneh' dan lucu. Salah satunya ketika pembacaan jawaban dari wisudawan bernama Muhammad Sufa Nugraha, yang videonya sempat viral di media sosial.

Dalam video tersebut Wakil Rektor Bidang Akademik, Bermawi Priyatna membacakan serta sesekali memberi komentar terhadap jawaban-jawaban dari Sufa.

Hobi memasak hingga ngopi

Dalam video tersebut, Bermawi membacakan hobi Sufa yang diawali dengan memasak, mencuci, dan menyetrika. Jawabannya ini kemudian mengundang gelak tawa dari wisudawan lain. Bermawa pun lantas mengomentari tiga hobi pertama yang diisi oleh Sufa. Menurutnya hobi Sufa ini lebih menjadi sebuah kewajiban.

"Nah kalo hobi yang berikutnya beneran hobi. Ngopi, kulineran, belajar dari YouTube tapi tidak menyebar hoax. Oke bagus," tanggap Bermawi sambil sedikit tertawa.

Malas belajar tapi dapat lulus tepat waktu

Tak hanya hobi, Sufa juga memberikan jawaban nyelenehnya pada bagian kebiasaan belajar. Ia menjelaskan bahwa dirinya malas belajar tetapi dapat lulus tepat waktu dengan predikat Cumlaude. Jawabannya ini lagi-lagi mengundang gelak tawa dari orang-orang yang hadir dalam acara wisuda tersebut. "Mesti bersyukur dek, jadi dapat anugerah itu ya" ujar Bermawi.

Bertemu teman yang dapat dimanfaatkan hingga ditinggal nikah

Pada video tersebut, Bermawi juga membacakan jawaban Sufa atas sisi positif dan negatif ketika berkuliah di ITB. Sufa mengaku bahwa sisi positif dari berkuliah di ITB adalah bertemu dengan teman-teman yang dapat dimanfaatkan serta membuat hidupnya jadi lebih bermakna. Sedangkan untuk sisi negatif nya, Sufa mengaku jika ia ditinggal menikah karena terlalu fokus kuliah.

"Ya mudah-mudahan sudah lulus sekarang sudah diwisuda, barangkali bisa bertemu dengan si dia yang lain" ujar Bermawi.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/14/65/3147334/devit-1lQr_large.jpg
Kisah Haru Devit, Anak Kuli Bangunan di Sumbar yang Dibiayai Satu Kampung karena Lolos Masuk ITB
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/11/65/3146299/njop-ioxZ_large.jpg
Mahasiswa ITB Ajak Masyarakat Adat Pahami Nilai Jual Objek Pajak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/26/65/3142021/mahasiswi_itb-m0zg_large.jpg
Makan Siang Porsi Jumbo Mahasiswi ITB, Dosen: Nasinya Jadi Ilmu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/20/65/3140378/mahasiwa_itb-7LnY_large.jpg
Mahasiswa ITB Izin Ikut Belajar dari Luar Kelas saat Telat, Netizen: Ilmu Mahal kalau Dilewatkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/24/65/3125297/itb-8qix_large.jpg
Daftar Prodi ITB Terbaik di Indonesia Versi QS WUR 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/12/65/3112953/itb-f3Gc_large.jpg
Cara Daftar dan Pilih Prodi SNBP Peminatan ITB 2025
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement