Viral! Jawaban Kocak Wisudawan ITB saat Isi Kuesioner, Minta Kopi Gratis hingga Ditinggal Nikah

JAKARTA- Wisuda menjadi moment yang sangat dinantikan oleh para mahasiswa setelah melalui proses perkuliahan yang relatif panjang. Pada beberapa kampus biasanya calon wisudawan diminta untuk mengisi kuesioner untuk kenang-kenangan.

Kuisioner ini nantinya akan dibacakan di depan umum pada saat hari wisuda ataupun hanya disimpan saja. Seperti yang terjadi pada saat acara wisuda Institut Teknologi Bandung (ITB), kuisioner beberapa wisudawan di universitas ini dibacakan pada hari wisuda.

Beberapa moment pembacaan kuisioner wisudawan pun beberapa menjadi viral sebab jawaban-jawaban nya yang dianggap 'nyeleneh' dan lucu. Salah satunya ketika pembacaan jawaban dari wisudawan bernama Muhammad Sufa Nugraha, yang videonya sempat viral di media sosial.

Dalam video tersebut Wakil Rektor Bidang Akademik, Bermawi Priyatna membacakan serta sesekali memberi komentar terhadap jawaban-jawaban dari Sufa.

Hobi memasak hingga ngopi

Dalam video tersebut, Bermawi membacakan hobi Sufa yang diawali dengan memasak, mencuci, dan menyetrika. Jawabannya ini kemudian mengundang gelak tawa dari wisudawan lain. Bermawa pun lantas mengomentari tiga hobi pertama yang diisi oleh Sufa. Menurutnya hobi Sufa ini lebih menjadi sebuah kewajiban.

"Nah kalo hobi yang berikutnya beneran hobi. Ngopi, kulineran, belajar dari YouTube tapi tidak menyebar hoax. Oke bagus," tanggap Bermawi sambil sedikit tertawa.

Malas belajar tapi dapat lulus tepat waktu

Tak hanya hobi, Sufa juga memberikan jawaban nyelenehnya pada bagian kebiasaan belajar. Ia menjelaskan bahwa dirinya malas belajar tetapi dapat lulus tepat waktu dengan predikat Cumlaude. Jawabannya ini lagi-lagi mengundang gelak tawa dari orang-orang yang hadir dalam acara wisuda tersebut. "Mesti bersyukur dek, jadi dapat anugerah itu ya" ujar Bermawi.

Bertemu teman yang dapat dimanfaatkan hingga ditinggal nikah

Pada video tersebut, Bermawi juga membacakan jawaban Sufa atas sisi positif dan negatif ketika berkuliah di ITB. Sufa mengaku bahwa sisi positif dari berkuliah di ITB adalah bertemu dengan teman-teman yang dapat dimanfaatkan serta membuat hidupnya jadi lebih bermakna. Sedangkan untuk sisi negatif nya, Sufa mengaku jika ia ditinggal menikah karena terlalu fokus kuliah.

"Ya mudah-mudahan sudah lulus sekarang sudah diwisuda, barangkali bisa bertemu dengan si dia yang lain" ujar Bermawi.