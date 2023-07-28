Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Fakultas Teknik UI Genjot Kualitas SDM Indonesia dengan Perkuat Kualitas Pendidikan

Bachtiar Rojab , Jurnalis-Jum'at, 28 Juli 2023 |02:15 WIB
Fakultas Teknik UI Genjot Kualitas SDM Indonesia dengan Perkuat Kualitas Pendidikan
Ilustrasi (Foto: Dok Okezone)
JAKARTA - Teknik (FT) Universitas Indonesia resmi menggandeng PT Superintending Company of Indonesia (Sucofindo). Hal ini sebagai bentuk kolaborasi menggenjot kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di Indonesia.

Dekan FT UI, Heri Hermansyah mengatakan, langkah tersebut juga sebagai bentuk memperkuat kualitas pendidikan. Termasuk, memperkuat koneksi antara dunia industri dan akademik.

“Ini adalah langkah maju dalam memperkuat kualitas pendidikan, meningkatkan kompetensi pegawai Sucofindo, dan menciptakan hubungan yang saling menguntungkan antara FTUI dan Sucofindo,” ujar Heri dalam keterangannya, Kamis (27/7/2023).

Adapun kolaborasi tersebut ditandai dengan penandatanganan perjanjian kerja sama oleh Dekan FTUI dan Direktur SDM PT Sucofindo, J Nanang Marjianto.

Penandatanganan tersebut dilakukan pada Senin 17 Juli 2023 lalu, bertepatan dengan Dies Natalis ke-59 FT UI. Heri merasa yakin perjanjian kerja sama pendidikan ini akan memberikan dampak positif yang signifikan bagi kedua belah pihak.

"Sejalan dengan misi FT UI untuk menciptakan lulusan keteknikan yang berintelektualitas tinggi dan mampu bersaing secara global, melalui kerja sama ini, pegawai PT Sucofindo berkesempatan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang Magister di FT UI," imbuhnya.

