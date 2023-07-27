Perjalanan Maulana Fatahillah, Penerima BIM yang Diterima di 21 Universitas Luar Negeri

NAMA Maulana Fatahillah Adzima menjadi viral karena video transisi di TikTok foto dirinya dengan dua puluh satu logo universitas ternama di atasnya. Pemuda putra pasangan Saifullah dan Endang Sudarsi memang berhasil lolos di 21 universitas top luar negeri dan merupakan salah satu penerima Beasiswa Indonesia Maju (BIM).

Remaja kelahiran Sukoharjo, 20 Desember 2004 ini telah mengukir prestasi sejak SMA dan terpilih untuk mengikuti Olimpiade Siswa Nasional (OSN) bidang Geografi dan Kebumian. Maul, panggilan akrabnya, memang memiliki minat dan prestasi di bidang geografi sejak SMP.

“Waktu itu aku tertarik sama penjelasan guruku di SMP tentang batuan, bagaimana bumi terbentuk. Hingga masuk SMA aku senang bisa mempelajari geografi lebih lanjut dan bertekad untuk berprestasi di bidang tersebut,” ujar Maulana sebagaimana dilansir dari laman Puspresnas.

Pada OSN pertamanya Maulana berhasil mencapai tahap nasional dan meraih medali perunggu di bidang geografi. Prestasi ini berlanjut saat dia kembali mengikuti OSN di tahun berikutnya, juga meraih medali perunggu.

Menurut Maul, dari banyak kompetisi yang diikutinya, OSN adalah yang paling mengesankan.

“Menurut saya yang paling mengesankan adalah saat saya mengikuti OSN geografi, karena saya merasakan tahapan dari kabupaten/kota, provinsi, hingga akhirnya bisa di tahap nasional.” Sambungnya.

Menyusul prestasinya di OSN, Maulana kemudian melanjutkan dengan mengikuti Pelatnas (Pelatihan Nasional) .