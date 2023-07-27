Keren! Siswa SMK di Cirebon Ciptakan Sepeda Listrik Custom

CIREBON - Sejumlah siswa dari SMK Muhammadiyah Lemahabang, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat berhasil membuat sepeda motor listrik custom.

Sepeda motor listrik dengan baterai 72 volt tersebut mampu menempuh jarak hingga 50 kilometer dengan kecepatan maksimal 50 kilometer per jam.

Sepeda motor listrik ini memiliki BLDC atau dinamo berkekuatan 3.000 watt sebagai tenaga penggeraknya. Sumber listrik dari motor listrik dipasang baterai kapasitas 72 volt yang mampu menempuh jarak hingga 50 kilometer dengan kecepatan maksimal 50 kilometer per jam.

Berbeda dengan desain motor listrik pada umummya, sepeda motor listrik ini didesain lebih gagah, santai, dan friendly. Selain itu, sepeda motor listrik ini juga bukan hanya dapat bergerak maju, melainkan dapat bergerak mundur untuk lebih memudahkan saat parkir.

Kepala Konsentrasi Keahlian Teknik Sepeda Motor, Iyus Rusmana mengatakan, ide awal produksi sepeda motor listrik ini yakni mengembangkan teknologi dari kurikulum merdeka yang membahas motor listrik, dan membuat siswa lebih inovatif.

Waktu yang dibutuhkan sendiri mulai dari perencanaan, pengumpulan material dan pembuatan sepeda motor listrik membutuhkan waktu sekitar 3 bulan lamanya.