Daftar PTN yang Masih Buka Jalur Pendaftaran di Pulau Jawa

JAKARTA - Beberapa Perguruan Tinggi Negeri (PTN) di Pulau Jawa ini masih membuka pendaftaran jalur seleksi mandiri. Bagi yang belum lolos melalui jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) dan jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT) masih memiliki peluang untuk masuk PTN melalui jalur mandiri.
Berikut daftar PTN yang masih buka pendaftaran jalur seleksi mandiri dilansir dari situs resmi beberapa kampus :
1. Universitas Sebelas Maret (UNS)
UNS memiliki 2 jalur seleksi mandiri masuk untuk tingkat Diploma :
• Jalur UTBK Gelombang 2 (SMMD UNS - UTBK)
Pendaftaran : 6 - 24 Juli 2023
Pembayaran Biaya Pendaftaran : 6 - 24 Juli 2023
Cetak Kartu Peserta : 13 - 24 Juli 2023
Pengumuman Hasil Seleksi : 31 Juli 2023
Registrasi : diumumkan kemudian.
• Jalur Tulis Gelombang 2 (SMMD UNS - UTUL UNS)
Pendaftaran : 6 - 24 Juli 2023
Pembayaran Biaya Pendaftaran : 6 - 24 Juli 2023
Cetak Kartu Peserta : 13 - 24 Juli 2023
Ujian Simulasi : 26 Juli 2023
Ujian : 27 Juli 2023
Pengumuman Hasil Seleksi : 31 Juli 2023
Registrasi : diumumkan kemudian.