HOME EDUKASI KAMPUS

Belum Berhasil Masuk PTN Bukan Kiamat, Nikmati Saja Perjalanan Hidup Kita

Diana Aslamiyyah , Jurnalis-Senin, 17 Juli 2023 |09:31 WIB
Belum Berhasil Masuk PTN Bukan Kiamat, Nikmati Saja Perjalanan Hidup Kita
A
A
A

JAKARTA - Keyakinan menjadi hal yang penting dalam menggapai cita-cita. Sebelum melakukan usaha dan doa yang ekstra, keyakinan harus ditanamkan terlebih dahulu dalam jiwa. Keyakinan tersebut berupa keyakinan pada kemampuan diri dalam menggapai cita-cita.

Berkaca pada apa yang di alami oleh Zahra Ramadani. Ia belum berhasil ketika mendaftar ke Politeknik Elektronika Negeri Surabaya sebagai pilihan pertama dan D4 Teknologi Rekayasa Multimedia di ITS sebagai pilihan kedua.

Kegagalannya itu tidak membuat semangat juangnya menyurut. Ia memang melanjutkan pendidikannya ke Perguruan Tinggi Swasta, tetapi tekadnya untuk menggapai Perguruan Tinggi Negeri sesuai dengan bidang yang ia sukai tetap besar membara.

Sejalan dengan itu, dosen Fakultas Psikologi Universitas Indonesia, Dr. Imelda Ika Dian Oriza, M.Psi. Psikolog, menjelaskan bahwa keyakinan menjadi hal yang paling penting ketika memiliki tujuan.

Dalam hal ini, Dian, memberikan contoh ketika seseorang akan menuju sebuah tempat yang dapat diakses melalui berbagai kendaraan. Meskipun waktu yang diperlukan berbeda-beda pada setiap kendaraan, tetapi yang terpenting orang tersebut yakin bahwa ia bisa sampai disana. Dengan keyakinan itu, tak peduli kendaraan apa yang digunakan, ia akan tetap sampai di tempat tujuan.

Halaman:
1 2

