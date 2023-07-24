Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

5 PTN Ini Masih Buka Jalur Mandiri hingga Akhir Juli 2023, Berikut Daftarnya

Susi Susanti , Jurnalis-Senin, 24 Juli 2023 |13:03 WIB
5 PTN Ini Masih Buka Jalur Mandiri hingga Akhir Juli 2023, Berikut Daftarnya
Jadwal jalur mandiri 2023 di Unpad (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Bagi para lulusan SMA dan sederajat yang masih menunggu keajaiban jalur mandiri, bisa mencoba jalur mandiri yang masih dibuka lima perguruan tinggi negeri (PTN) ini.

Jalur mandiri ini dibuka hingga minggu keempat atau minggu terakhir bulan Juli ini. Jalur Mandiri yang dibuka ini ada yang menyediakan program D3, D4 hingga S1. Calon mahasiswa yang belum mendapatkan PTN untuk melanjutkan pendidikan, masih bisa memanfaatkan masa pendaftaran ini.

Berikut 5 PTN yang masih buka jalur mandiri 2023 hingga minggu keempat Juli yang dilansir dari laman masing-masing PTN:

1. Universitas Padjadjaran (Unpad)

Di Unpad, ada dua jalur seleksi mandiri Unpad. Berikut rinciannya:

Jadwal Seleksi IUP Pendaftaran dan pembayaran: 29 Maret – 25 Juli 2023 (16:00 WIB)

Penyelesaian online informasi pribadi dan pengunggahan dokumen yang diperlukan: 25 Juli 2023 (16:00 WIB)

Pengumuman penerimaan: 31 Juli 2023.

Jadwal D4 Jalur Nilai Ujian Pendaftaran: 29 Maret – 25 Juli 2023 (16:00 WIB)

Batas Pembayaran Biaya Seleksi, Isi Data dan Unggah Dokumen Persyaratan: 25 Juli 2023 (16:00 WIB)

Verifikasi Tempat dan Perangkat Ujian SMUP 2023 (Sarjana S1 dan Sarjana Terapan): 5 – 6 Juli 2023

Pelaksanaan Ujian SMUP 2023 (Sarjana S1 dan Sarjana Terapan): 8 – 10 Juli 2023

Pengumuman: 31 Juli 2023

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/13/65/3113624/20_ptn-FtJA_large.jpg
Daftar 20 PTN Dengan Kuota KIP Kuliah SNBP Terbanyak di 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/13/65/3113256/caroline-ZMKp_large.jpg
Riwayat Pendidikan Caroline Riady, Cucu Konglomerat Pernah Jadi Guru dan Dosen UPH
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/12/65/3113227/mendiktisaintek_satryo-Cle4_large.jpg
Kena Efisiensi Anggaran Rp14 Triliun, Mendikti Saintek: Itu Belum Termasuk Tukin Dosen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/12/65/3113191/mendiktisaintek_satryo-0trg_large.jpg
Mendikti Saintek Beri Sinyal Biaya Kuliah di PTN Naik Imbas Efisiensi Anggaran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/12/65/3113107/kampus-OBUt_large.jpg
Perguruan Tinggi Siap Cetak Mahasiswa Unggul untuk Industri BPR
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/07/65/3111739/kampus-0B6b_large.jpg
Mengulik Perbedaan SNPMB, SNBT, dan SNBP, Bagi Calon Maba
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement