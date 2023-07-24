5 PTN Ini Masih Buka Jalur Mandiri hingga Akhir Juli 2023, Berikut Daftarnya

JAKARTA – Bagi para lulusan SMA dan sederajat yang masih menunggu keajaiban jalur mandiri, bisa mencoba jalur mandiri yang masih dibuka lima perguruan tinggi negeri (PTN) ini.

Jalur mandiri ini dibuka hingga minggu keempat atau minggu terakhir bulan Juli ini. Jalur Mandiri yang dibuka ini ada yang menyediakan program D3, D4 hingga S1. Calon mahasiswa yang belum mendapatkan PTN untuk melanjutkan pendidikan, masih bisa memanfaatkan masa pendaftaran ini.

Berikut 5 PTN yang masih buka jalur mandiri 2023 hingga minggu keempat Juli yang dilansir dari laman masing-masing PTN:

1. Universitas Padjadjaran (Unpad)

Di Unpad, ada dua jalur seleksi mandiri Unpad. Berikut rinciannya:

Jadwal Seleksi IUP Pendaftaran dan pembayaran: 29 Maret – 25 Juli 2023 (16:00 WIB)

Penyelesaian online informasi pribadi dan pengunggahan dokumen yang diperlukan: 25 Juli 2023 (16:00 WIB)

Pengumuman penerimaan: 31 Juli 2023.

Jadwal D4 Jalur Nilai Ujian Pendaftaran: 29 Maret – 25 Juli 2023 (16:00 WIB)

Batas Pembayaran Biaya Seleksi, Isi Data dan Unggah Dokumen Persyaratan: 25 Juli 2023 (16:00 WIB)

Verifikasi Tempat dan Perangkat Ujian SMUP 2023 (Sarjana S1 dan Sarjana Terapan): 5 – 6 Juli 2023

Pelaksanaan Ujian SMUP 2023 (Sarjana S1 dan Sarjana Terapan): 8 – 10 Juli 2023

Pengumuman: 31 Juli 2023