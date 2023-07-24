Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Jalur Mandiri di UI dan UNJ, Pengumuman Kelulusan Pekan Ini

Rahman Asmardika , Jurnalis-Senin, 24 Juli 2023 |12:57 WIB
Jalur Mandiri di UI dan UNJ, Pengumuman Kelulusan Pekan Ini
A
A
A

JAKARTA Universitas Indonesia (UI) akan mengumumkan hasil seleksi masuk (SIMAK) untuk sejumlah program perkuliahan pekan ini. Selain UI perguruan tinggi lain yang juga mengumumkan hasil seleksi mandirinya adalah Universitas Negeri Jakarta (UNJ).

Dilansir dari laman resmi UI, pengumuman hasil seleksi untuk program S-1 RPL, S-2, Profesi, Spesialis, dan S-3 akan dirilis pada Selasa, 25 Juli 2023 pukul 16.00 WIB. Para peserta yang telah mengikuti proses seleksi dapat melihat pengumuman hasil seleksi dengan cara melakukan login di akun yang telah dibuat.

Sementara itu UNJ akan mengumumkan hasil seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (PENMABA) Mandiri Ujian Tertulisnya pada Kamis, 27 Juli 2023.

Para calon mahasiswa yang dinyatakan lulus perlu melakukan pengisian informasi uang kuliah tunggal (UKT) dan menyelesaikan registrasi sebelum perkuliahan dimulai.

(Rahman Asmardika)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/06/337/3168093//mahasiswa-8saK_large.jpg
Rektor UI: Agus-Bintang Sah Jadi Ketua dan Wakil Ketua BEM UI 2025!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/30/65/3143317//dekan_feb-AvD7_large.jpg
Yulianti PhD, Ditetapkan sebagai Dekan Wanita Pertama di FEB UI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/11/65/3138157//ui-K8hf_large.png
Kemitraan UI dan UC Berkeley, Dorong Riset Lintas Negara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/30/65/3135215//kampus_uns-3iqn_large.jpg
UNS Masuk 3 Universitas Terbaik di Indonesia Versi THE Asia University Rankings 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/18/338/3131903//dokter_ppds_ui_diduga_rekam_mahasiswi_saat_mandi-TlWh_large.png
Rekam Mahasiswi Mandi, Dokter PPDS UI Ditetapkan Tersangka Dugaan Kasus Pornografi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/22/65/3116424//wisuda_ui-uj5s_large.jpg
UI Gelar Wisuda 1.954 Wisudawan Sarjana dan Vokasi, 528 Raih Predikat Cum Laude
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement