Jalur Mandiri di UI dan UNJ, Pengumuman Kelulusan Pekan Ini

JAKARTA – Universitas Indonesia (UI) akan mengumumkan hasil seleksi masuk (SIMAK) untuk sejumlah program perkuliahan pekan ini. Selain UI perguruan tinggi lain yang juga mengumumkan hasil seleksi mandirinya adalah Universitas Negeri Jakarta (UNJ).

Dilansir dari laman resmi UI, pengumuman hasil seleksi untuk program S-1 RPL, S-2, Profesi, Spesialis, dan S-3 akan dirilis pada Selasa, 25 Juli 2023 pukul 16.00 WIB. Para peserta yang telah mengikuti proses seleksi dapat melihat pengumuman hasil seleksi dengan cara melakukan login di akun yang telah dibuat.

Sementara itu UNJ akan mengumumkan hasil seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (PENMABA) Mandiri Ujian Tertulisnya pada Kamis, 27 Juli 2023.

Para calon mahasiswa yang dinyatakan lulus perlu melakukan pengisian informasi uang kuliah tunggal (UKT) dan menyelesaikan registrasi sebelum perkuliahan dimulai.

(Rahman Asmardika)